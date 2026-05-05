Las declaraciones de Guido Pizarro previas al duelo de Tigres en contra de Nashville

Los Tigres de la UANL van camino al doblete. El cuadro del norte de México sigue vivo tanto en la Liga MX como en la CONCACAF. Este martes, el club buscará sellar el pase a semifinales del torneo internacional. Si bien los felinos tienen cierta ventaja sobre Nashville, Guido Pizarro pide no entrar en exceso de confianza.

⚽️🌎 #Concachampions | La honestidad de Guido Pizarro para el duelo ante Nashville: “Va a ser un partido muy difícil”.https://t.co/Jp2NVFLSnc — Olé USA 🇺🇸 MEX 🇲🇽 (@DiarioOleUSA) May 5, 2026

Siempre enfoque en lo que sí tenemos que hacer, creo que acaba demostrado cuando el enfoque es de juego, desde lo que tenemos que hacer en las distintas facetas, somos merecedores del resultado; entonces, enfoque es más que en lo que no tendríamos que hacer, en lo que sí tenemos que hacer para poder merecer pasar. Guido Pizarro

Entiende que Nashville ha sido todo el torneo un rival difícil de derrocar.

Creo que, entendiendo que vamos a enfrentar un gran rival en una fase definitoria, pero confiando plenamente en los jugadores que entienden lo que vamos a meritar, y ojalá que el día de mañana, desde el juego, podamos hacer un gran partido. Sabemos que va a ser un partido muy difícil, una fase muy competitiva, muy al detalle, y lo enfrentaremos como como tal, sabiendo que vamos a enfrentar un rival que ha hecho las cosas muy bien, tanto en su liga como en la Conca, así que con la concentración y el enfoque de tratar de hacer un gran partido y lograr el pase. Guido Pizarro

El técnico sabe que el equipo ha sufrido mucho desgaste físico en días recientes.

Tigres UANL v Chivas - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Sabemos el trajín que vienen los jugadores y el desgaste físico que conlleva esta clase de partidos, pero sabíamos que para estar acá teníamos que afrontar eso. El equipo está comprometido y enfocado. Ojalá que lo podamos hacer el día de mañana de gran manera para para poder pasar. Pero el grupo está, como decía recién, muy enfocado en ir partido a partido, y lo mejor que esté disponible es lo que va a salir de campo. Guido Pizarro

Concluye que antes de pensar en el doblete, prefiere pensar en el juego a juego.

Sabemos que los últimos resultados hemos sacado una ventaja, pero, como decía recién, creo que en las dos fases quedan los 90 minutos más importantes para lograr el pase, y estamos enfocados en eso. Trataremos de cerrar las dos fases de la mejor manera, pero entendiendo que vamos a ir partido a partido. Guido Pizarro

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