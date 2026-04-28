Las declaraciones de Guido Pizarro previo al cruce en contra de Nashville

Los Tigres han llegado al punto de ciclo en el que se lo juegan todo. Tanto en la Liga MX como en el torneo internacional de la CONCACAF. Si bien el calendario es apretado, el técnico felino, Guido Pizarro, afirma que todo el tiempo el objetivo fue llegar a este punto de la temporada con la doble meta por delante.

📹🎙️ Conferencia de prensa con Guido Pizarro y Rômulo Zwarg, previo a enfrentar a Nashville en el duelo de Ida de Semifinales en Concacaf Champions Cup 2026.#SiempreContigo 👊🏼 #EstoEsTigres 🐯



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El desafío desde el primer día es ser competitivos, este juego no será la excepción, ojalá podamos pasar pero más que nada por el esfuerzo de los jugadores y hacia dónde apunta la institución independientemente de lo personal mío, la institución apunta a seguir avanzando y ojalá lo podamos lograr. Guido Pizarro

El técnico pide no demeritar a Nashville. Hoy dicho club es el mejor equipo de toda la MLS y además, viene de eliminar tanto al Inter Miami como el América dentro de la CONCACAF.

Sabemos el rival que vamos a enfrentar que viene haciendo las cosas bien, está bien trabajado y será difícil el partido. Ellos acá no recibieron e hicieron gol, es un equipo muy combatido pero me ocupa que mi equipo juegue bien, sea protagonista y mañana lo intentaremos hacer. Guido Pizarro

Tigres UANL v Chivas - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Guido entiende que no es fácil enfrentar un cierre de temporada como el suyo, jugando a matar o morir tanto en Liga MX como en CONCACAF. Sin embargo, tiene claro que su plantilla cuenta con la profundidad para ello.

Sabíamos que la carga iba a ser importante, consciente que tenemos plantel y al inicio nos planeamos estar acá. Consciente lo que amerita y nada nos quita el foco de hacer una gran fase y poder pasar. Los veo bien, consciente de lo que nos vamos a jugar independientemente del trajín era este el objetivo estar acá y lo tomarlo como tal. Vamos con ilusión de hacer un gran partido e ir a casa con un buen resultado y cerrar bien de local. Guido Pizarro