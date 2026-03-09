Las declaraciones de Guido Pizarro tras el Clásico Regio

Tigres se llevó una edición vibrante del clásico regio tras imponerse en los últimos instantes a Monterrey, un resultado que desató la euforia entre la afición felina. Tras el encuentro, Guido Pizarro analizó el desempeño de su equipo y consideró que el triunfo fue consecuencia directa de la superioridad mostrada durante buena parte del partido.

El entrenador de Tigres explicó que, desde su perspectiva, el equipo fue protagonista durante todo el encuentro. El conjunto universitario logró imponer condiciones en distintas fases del juego, generando ocasiones y obligando al rival a replegarse en momentos importantes del partido.

Guido Pizarro explicó el motivo por el cual al final, todos fueron a celebrar con Gignac el triunfo en el Clásico 142. pic.twitter.com/JJrBQQlmwD — San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) March 8, 2026

“Creo que de principio a fin fuimos protagonistas y fuimos mejores que el equipo rival. Al final tuvimos una justicia y fue por André. Sabíamos la importancia de este partido y que los chicos iban a dar la cara por nuestra gente”, explicó el técnico felino al analizar el desarrollo del encuentro.

Pizarro también señaló que el resultado pudo haberse definido mucho antes, pues Tigres generó varias situaciones claras de gol que no lograron concretarse durante el primer tiempo. El entrenador consideró que el equipo tuvo la capacidad de controlar el juego, aunque faltó mayor contundencia en momentos clave.

“Si hubiéramos hecho gol en el primer tiempo, habríamos manejado mejor los tiempos del partido. Aun así estoy muy contento, porque confío plenamente en los muchachos y sabía que iban a darle una alegría a nuestra gente”, expresó el estratega argentino.

El desenlace del encuentro llegó en los últimos segundos gracias a la aparición de André-Pierre Gignac, figura histórica del club y referente indiscutido del equipo. El delantero francés apareció cuando el partido parecía encaminado al empate y terminó inclinando la balanza en favor de Tigres.

Tigres UANL v Monterrey - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Para Pizarro, el desenlace del encuentro tuvo todos los ingredientes de una historia memorable dentro del Clásico Regio, especialmente por el protagonista del gol decisivo.

“Todos lo queremos mucho. Creo que es el máximo anotador de los clásicos. Fue de película: ver cómo todos van a abrazarlo y levantarlo es una imagen muy buena para nosotros y para nuestra gente”, comentó el entrenador.

El técnico también destacó el significado emocional que tiene Gignac dentro del vestidor de Tigres. Más allá de su capacidad goleadora, el francés se ha convertido en un símbolo del club y en un referente para las nuevas generaciones dentro del plantel.

El triunfo en el clásico regio representa un impulso importante para Tigres dentro del torneo. Además del valor que siempre tiene imponerse al rival de la ciudad, el resultado fortalece el proyecto encabezado por Pizarro y refuerza la confianza del grupo en un momento clave de la competencia.

Con la victoria, Tigres reafirma su protagonismo en la liga y mantiene viva la ilusión de pelear por los primeros puestos del campeonato. Mientras tanto, la figura de Gignac vuelve a escribir otro capítulo memorable en la historia del clásico más apasionante del fútbol mexicano.