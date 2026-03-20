Las declaraciones de Guido Pizarro tras el histórico triunfo de Tigres sobre Cincinnati

No ha sido un semestre sencillo para los Tigres de la UANL. Tanto en la liga local como en la competencia internacional han dejado más dudas certezas. En la CONCACAF, la semana anterior sufrieron una caída muy dolorosa de 0-3 en campo de Cincinnati, dejando la llave muy en su contra.

Pese a ello el técnico felino como los líderes de la plantilla nunca dieron por perdida la serie. En más de una ocasión dejaron en claro que si había un equipo con el potencial para firmar remontadas en casa, ese eran los Tigres. Los del norte del país han cumplido con su advertencia luego de un 5-1 en el Volcán.

"ES UNA ALEGRÍA ENORME POR CÓMO SE DIO EL RESULTADO" 🔥#LUP | Las palabras de Guido Pizarro tras remontar y conseguir el pase a la siguiente ronda de la Concacaf Champions Cup. pic.twitter.com/whpIiGwWzm — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 20, 2026

Creo que siempre lo digo, confío mucho en mi plantel, confío mucho en mis jugadores. Sé el sentido de pertenencia que tienen, sé lo que quieren al club, las ganas de hacer las cosas bien. Era difícil, pero confiaba plenamente que podíamos hacer un partido como el de hoy. Fue sufrido al final, pero creo que es muy preciso porque hubiera sido injusto después del partido que los chicos venían haciendo que ni lo lograra hacer pase, así que muy contento y ahora descansar y pensar en lo que sigue. Guido Pizarro

Tigres UANL v FC Cincinnati - CONCACAF Champions Cup 2026 | Azael Rodriguez/GettyImages

El técnico destacó al heroe de la noche, Fernando Gorriarán, quien en el último segundo encontro el gol del boleto.

Sí, con respecto a Gorri, él es un chico que quiere mucho al club, es de los líderes, es el capitán, pero no solamente por lo que hace en el campo, sino por lo implicado que está con nuestra institución, por lo que quiere al club y bien merecido. Hasta ayer lo estábamos probando, él tenía muchas ganas de estar, de apoyar, de ayudar, siempre sin arriesgar, sabíamos que podía jugar, pero a veces donde no llegan las piernas llega el corazón, él tiene un corazón muy grande, quiere ayudar y es todo mérito de él. Guido Pizarro

Por último, Guido de la misma forma dio valor al partido de Ozziel Herrera y Rodrigo Aguirre. Ambos marcaron un doblete que mantuvo con vida todo el encuentro al cuadro felino.

Tanto Ozziel como Rodrigo son jugadores para mi, para el equipo, jugadores que aportan muchísimo, Ozziel hizo un gran partido, es un chico que tiene un potencial muy grande, quiere ayudar y se está preparando para esta clase de partidos. Igual que Rodrigo que desde el primer día que llegó aporta mucho, un chico muy humilde, con una capacidad de ayudar y de estar comprometido con el equipo, así que muy contento con los dos y con todo el equipo. Guido Pizarro

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