Las declaraciones de Hansi Flick previas al duelo de Champions frente al Atlético de Madrid

En la conferencia de prensa previa al encuentro de ida ante el Atlético de Madrid, por los cuartos de final de la UEFA Champions League, el técnico del Barcelona, Hansi Flick, destacó la jerarquía del rival y la complejidad de la competencia.

“El Atlético tiene jugadores fantásticos y es un equipo muy duro. Pero nosotros también queremos dar un paso más y meternos en la siguiente fase”, aseguró y sostuvo la ambición del equipo en el plano internacional.

FC Barcelona Training And Press Conference - Uefa Champions League 2025/26 Quarter-finals First Leg | Europa Press Sports/GettyImages

Las bajas sensibles y el foco en el rendimiento

El conjunto azulgrana se entrenó en la Ciudad Deportiva en la antesala del partido, aunque Flick deberá rearmar el equipo con varias ausencias importantes: Andreas Christensen, Marc Bernal, Frenkie de Jong y Raphinha no estarán disponibles.

A pesar de las dificultades, el técnico evitó dar excusas y apuntó a la responsabilidad colectiva: “No podemos quejarnos. Hay que centrarse en lo que podemos hacer dentro del campo”. Además, relativizó la situación de los jugadores al límite de sanción, recordando que ambos equipos llegan en igualdad de condiciones en ese aspecto.

Asimismo, Flick insistió en que el Barcelona debe sostener su identidad como principal herramienta para competir. En ese sentido, hizo hincapié en la presión alta como un factor determinante del rendimiento.

“Cuando no presionamos bien, el rival encuentra espacios. Eso ya nos costó caro en otras situaciones”, explicó y dejó entrever que el equipo trabajó aspectos puntuales en los últimos entrenamientos, con el objetivo de trasladar esas correcciones a la cancha.

El técnico reconoció la dificultad de gestionar minutos en un tramo decisivo de la temporada, aunque se mostró confiado con la respuesta del plantel: “venimos de una victoria muy importante en LaLiga y queremos seguir en esa línea. Nunca sabés si la gestión es perfecta, pero el equipo está preparado”, sostuvo.

Flick: "Sé que todos tienen la mirada puesta en Lamine, pero tiene solo 18 años y todos cometemos errores, yo siempre le protegeré" pic.twitter.com/u1eM6AaQ8h — MARCA (@marca) April 7, 2026

Uno de los puntos más destacados de la conferencia fue la defensa pública a Lamine Yamal. Flick buscó bajar la presión sobre el delantero y pidió barajar las expectativas. “Todos lo miran, pero tiene 18 años. Puede equivocarse y yo lo voy a proteger”, afirmó.

Para el entrenador, el desarrollo y la proyección del juvenil debe darse sin exceder y forzar su regularidad: “Va a ser uno de los mejores, pero hay que acompañarlo en el proceso”.

En esa línea, Flick apuesta por un Barcelona competitivo, fiel a su estilo y con la convicción de que pueden inclinar la serie a su favor y asegurarse su lugar en la próxima ronda.

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