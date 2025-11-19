Las declaraciones de Javier Aguirre luego de la derrota ante Paraguay

La selección mexicana ha cerrado el año en curso de la peor forma posible. El Tri fue derrotado por Paraguay en Texas tras un marcador final de 1-2. El técnico del combinado nacional no escondió su malestar por una nueva caída de sus dirigidos, a quienes no ve a la altura del reto.

Aquí la nota 👇https://t.co/gi8uGKU84W — Esto en Línea (@estoenlinea) November 19, 2025

Por supuesto que el resultado no me gustó, pudo ser más abultado en ese desorden, regalamos espacios, no fuimos un equipo reconocible, es cierto que los goles los tomamos en momentos que lastimaron mucho, siempre sucede, fue inmediatamente de nuestro gol, creo que no voy a individualizar, no debo hacerlo. Javier Aguirre

Mexico v Paraguay - International Friendly | Omar Vega/GettyImages

Javier añade que hay piezas en el Tri que pese a su esfuerzo o buenos deseos, no están a la altura del reto.

Pusimos en claro que hay jugadores que demuestran que no pueden y quieren y quizás no les alcanza, de esto se trata, seguir buscando, buscando la forma para concretar, la salida de balón, hemos mejorado, es en el último tercio donde nos falta mayor capacidad, determinación, para generar más peligro, llegan mano a mano y te regresas, es donde necesitamos sacar nuestra mejor versión. Javier Aguirre

El técnico asegura que la relación con la grada está rota. Sólo por la vía de los triunfos se han de sanar las heridas.