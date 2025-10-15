Las declaraciones de Javier Aguirre luego del empate en contra de Ecuador

La selección mexicana cerró la pausa de FIFA con un par de resultados poco optimistas. El primero fue una derrota humillante en contra de Colombia. El segundo, un empate ante Ecuador en tierra nacional. Siendo el caso, el Tri deja muchas dudas que certezas, aunque, el técnico Javier Aguirre afirma que estos duelos ayudarán al crecimiento del equipo.

Yo puedo inflar los resultados con rivales a modo, y yo desde el primer minuto dije que no. A partir de ahí han sido rivales de altura, Japón, Corea, Colombia y Ecuador. Yo encantado de la vida que esto del no ganar, nos hace más fuertes, sobre todo a los jugadores, ellos están entendiendo lo que se viene en el Mundial. Javier Aguirre

FBL-FRIENDLY-MEX-ECU | ULISES RUIZ/GettyImages

Sobre los abucheos recibidos por la afición mexicano en la cancha del Akron, Javier afirmó que era una reacción natural.

Yo jugué el Mundial del 86 y la gente era igual. Si a la gente ve algo que no le gusta te lo hace sentir. De eso se trata, no darle espacio que la gente se aburra. De puertas para dentro hay muy buen ambiente, estos últimos resultados regresa a las dudas, al escepticismo, a las dudas en el sistema. Hay que habituarse, tengo tantos años escuchando, pero no soy quien para juzgar. Javier Aguirre

Agregó que no debe mandar ningún tipo de mensaje a la grada, su trabajo es ganar en la cancha.

Yo no tengo que mandar mensajes a nadie. Tenemos que ganar, ganar y ganar. Los escépticos siempre lo serán. Los abucheos es normal, tengo la mejor manera de defenderme con resultados, jugando mejor y ganando, esa es la mejor medicina. Javier Aguirre

Concluyó su discurso destacando el trabajo realizado por Germán Berterame en ambos encuentros del parón FIFA.

Santi viene arrastrando una molestia en el tobillo, Raúl decidimos no traerlo, Sepúlveda ya está de regreso. Germán es una buena opción, estoy tranquilo en esa posición. Hoy hace gol Berterame, tuvo el palo contra Colombia, anda de dulce, es mexicano y hay que aprovecharlo. Javier Aguirre

