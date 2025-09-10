Las declaraciones de Javier Aguirre luego del empate entre México y Corea del Sur

Cierra la fecha FIFA de septiembre para la selección mexicana. Los encuentros fueron en contra de las dos potencias actuales de Asia, primero Japón, cerrando el día de ayer ante Corea del Sur. En ambos encuentros, el cuadro nacional no pudo pasar de empates.

Es evidente que los resultados no son positivos desde ningún punto de vista, pues en ambos encuentros incluso el Tri puedo caer. A pesar del ello, el técnico del combinado mexicano pasa de los marcadores y afirma que se va conforme con el rendimiento dentro del terreno de juego.

A todos nos gustaría que todos los partidos metiéramos dos, tres, cuatro, cinco goles, pero no es fácil. El rival cuenta, el marcador te condiciona mucho, y al final de cuentas es la parte más compleja del juego: la culminación. Lo nuestro es intentar buscar equilibrio y creo que vamos en el al camino correcto. Salvo Moreno y Chiquete, jugaron todos, eso a mí me ayuda muchísimo a sacar mis conclusiones de cara a la fecha FIFA que viene. Javier Aguirre

Javier afirma que todos los encuentros suman tanto para la elección de grupo, como para el rendimiento individual.

Cuando uno gana, algo dejaste de hacer, algo hiciste mal, porque no fuiste superior al rival. Ni el otro día merecíamos perder ni ganar, y hoy tampoco. Son rivales que nos exigieron. Yo quería eso, sigo queriendo eso. Vamos a ver el mes que viene quién está en buen momento y seguir perfilando al equipo. Javier Aguirre

Cerró su discurso felicitando a los autores de los goles, Raúl Jiménez y Santiago Giménez.

Siempre un trabajo bastante completo, no solamente el que hace el gol, sino generar espacios, jugar de cara, sostener la pelota, ayudaros en balón detenido. Hoy me da mucho gusto por ellos, les deseo lo mejor en su temporada porque se van contentos. Son dos mexicanos exitosos. Javier Aguirre

