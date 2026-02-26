Las declaraciones de Javier Aguirre luego del triunfo de México sobre Islandia

La selección mexicana volvió a sonreír tras imponerse a Islandia en el Estadio La Corregidora de Querétaro. Más allá del resultado, Javier Aguirre destacó la actitud del grupo y la conexión emocional que se vivió en las gradas durante una noche especial rumbo al Mundial 2026.

El técnico puso énfasis en el entorno que rodeó al equipo desde su llegada al inmueble. “Les dije a mis jugadores antes del partido, vean el ambiente desde la entrada al estadio. Esto es México. De esto se trata, de sentir tu país, sentir tu himno y salir a jugar. El Mundial se va a jugar aquí, somos unos privilegiados, así que les dije que disfrutaran esto”.

Aguirre valoró no sólo el apoyo masivo de la afición, sino también la forma en que sus futbolistas asumieron el compromiso. El estratega reconoció que hubo aspectos por corregir, pero consideró que el balance general fue positivo tanto en actitud como en ejecución.

“Hoy, lo que me gustó fue el atrevimiento y la actitud y, por supuesto, la respuesta de la afición. Competimos bien, a veces quedamos muy estirados o llegábamos tarde; no me gusta que mi equipo quede muy largo o ancho porque nos volvemos vulnerables, pero es entendible. Me voy contento en general”, señaló.

El seleccionador entiende que el proceso aún está en construcción. Aunque el marcador acompañó, su análisis apuntó a detalles tácticos que deben pulirse. La idea es encontrar un funcionamiento más compacto sin perder la agresividad mostrada frente a los europeos.

Además, Aguirre reconoció que la competencia interna está más viva que nunca. “Era complicado encontrar un funcionamiento óptimo, pero más allá del resultado, la aparición de estos jugadores que levantan la mano nos hace el mapa más grande para esa lista final. Aún tenemos varios partidos de preparación para definir a los jugadores que nos representarán en el Mundial”, concluyó.

El mensaje es claro: nadie tiene el lugar asegurado. Varios futbolistas siguen dejándose la vida en cada convocatoria con la intención de colarse en la lista definitiva. El siguiente reto para México llegará en marzo, cuando enfrente a Portugal y Bélgica en compromisos de alta exigencia internacional.

