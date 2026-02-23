Las declaraciones de Joan Laporta sobre su relación con Lionel Messi

La relación entre Joan Laporta y Lionel Messi continúa lejos de recomponerse. A más de cuatro años de la salida del rosarino del FC Barcelona, el mandatario admitió públicamente que el vínculo “está perjudicado” y que todavía no han logrado recuperar la cercanía que existía durante su primera etapa al frente del club.

En declaraciones a Catalunya Ràdio, Laporta reveló un episodio ocurrido en la gala del Balón de Oro 2023, celebrada en París. Según explicó, intentó acercarse a saludar al capitán de la selección argentina, pero el gesto no fue correspondido. “Yo fui a saludarle y él consideró que no teníamos que saludarnos”, confesó, dejando en evidencia que la tensión todavía persiste.

La fractura se originó en el verano de 2021, cuando la institución azulgrana anunció que no podía renovar el contrato del jugador más importante de su historia por limitaciones económicas y normativas de LaLiga. Aquella despedida abrupta marcó un antes y un después en la relación entre ambas partes, pese a que Laporta insiste en que Messi es “un mito del barcelonismo”.

Homenaje pendiente en el nuevo Camp Nou

Más allá de la frialdad actual, el presidente dejó abierta la puerta a una reconciliación futura. Incluso sostuvo que el argentino merece un reconocimiento a la altura de su legado, similar al que el club ya dedicó a figuras como Johan Cruyff y László Kubala. La idea de una estatua en el renovado estadio no es nueva, pero Laporta volvió a respaldarla públicamente.

También se refirió a la reciente presencia de Messi en el Spotify Camp Nou, asegurando que el club debe permitirle siempre el acceso porque “es su casa”. El dirigente explicó que sabía de su visita a Barcelona por compromisos con la selección argentina, aunque no estaba al tanto de otros detalles.

Con el estadio en plena remodelación y proyectado para superar los 100.000 espectadores una vez finalizado, en la directiva imaginan un homenaje multitudinario cuando las obras concluyan. Será, quizás, la ocasión ideal para sellar una reconciliación que hoy parece lejana, pero que el barcelonismo anhela cerrar con un abrazo histórico.

