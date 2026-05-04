Las declaraciones de Joel Huiqui luego del triunfo de Cruz Azul en campo del Atlas

Cruz Azul fue a la cancha del Atlas para sacar una ventaja mínima luego de un 2-3 en la ida de los cuartos de final de la Liga MX. Ahora, todo se ha de definir en la cancha del Estadio Banorte.

Da la impresión que los celestes parten con ventaja importante. Sin embargo, el técnico del club, Joel Huiqui, da su merito al rival y pide no perder la cabeza.

"CONTENTO PORQUE FUE UN PARTIDO DE LIGUILLA, UN PARTIDO DONDE HUBO CINCO GOLES MARAVILLOSOS" 🔥#LUP | Las palabras de Joel Huiqui tras la victoria en Jalisco.



Además, habló sobre la baja de Charly Rodríguez de la Selección: "Es uno de los mejores jugadores de la Liga" pic.twitter.com/WhGzkDRLqa — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 3, 2026

En el análisis del rival, obviamente, haces un planteamiento de acuerdo a lo que puede presentar en la fase defensiva ofensiva. Sí nos sorprendió en el empate, obviamente. Creo que tardamos en ajustar un poco, sobre todo, la salida con los carriles de los costados, pero el equipo mantuvo la calma, ¿no? Las Liguillas son muy complicadas. Las liguillas no termina hasta que termina. Joel Huiqui

En términos generales, entiende que ambos equipos firmaron un juego digno de la etapa final.

Es un empate complejo donde el el rival nos había sometido por momentos al no saltar con los extremos por fuera más cercanos los laterales, hicieron unas modificaciones, también ellos donde ajustaron y y creo que correctamente lo hicieron. Pero el ajuste nuestro, sobre todo en la parte en el bloque un poquito más alto, nos dio un poquito más de ventaja. Realmente, los partidos son así, Liguillas son complicadas y y hoy qué más para la gente que vino al estadio- Tanto de Atlas como de Cruz Azul, ver un un partido justamente de Liguilla. Joel Huiqui

Atlas v Cruz Azul - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Al ser cuestionado sobre su futuro, fue claro: no es el tiempo de pensar en ello, debe ir partido a partido dentro de la liguilla.

Obviamente esto tendrá que pasar hasta la final. La decisión es es de la directiva. Yo sigo enfocado partido a partido. Yo estoy muy contento de estar aquí. Hoy, soy el técnico en el primer equipo, es una realidad. Lo estoy disfrutando, y para mí es un es un gran reto, ¿no? Si nos va bien el el próximo fin de semana, estaremos en Semifinal y así, paso por paso. Ya, al final, cuando se decida, cuando se se tome, estemos sentados con la directiva, el presidente o la gente que está en dirección, se decidiera lo que venga, ¿no? Yo estoy feliz disfrutando este momento, y para mí es un orgullo representar la institución. Hoy el club es muy grande, el club, hay muchas familias directamente que van, son son bases de del club, 15 millones de aficionados. Bueno, el club es tan grande que para mí es un orgullo poder estar acá. Ya después veremos qué pasa, ¿no? Primero después de ganar el sábado, luego la semifinal y luego levantamos la décima. Joel Huiqui