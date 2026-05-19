Las declaraciones de Joel Huiqui previo a la final de la Liga MX

Joel Huiqui está viviendo un sueño dentro de Cruz Azul. En su calidad de interino, ha sido capaz de colocar al equipo en la final de la Liga MX. Siendo el caso, el entrenador buscará darle la corona de la Liga MX a la grada celeste, algo que no pudo en su tiempo como zaguero central del club.

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Para el entrenador celeste, Joel Huiqui, además de una oportunidad de oro para mantenerse en el banquillo cementero, ganar el título del Clausura 2026 es también una oportunidad para saldar cuentas que en lo personal quedaron pendientes con la… pic.twitter.com/K04tMmHn8q — MedioTiempo (@mediotiempo) May 19, 2026

Han sido semanas muy padres la verdad, semanas de mucho trabajo obviamente de pocas horas de dormir. Pero estoy muy emocionado sobre todo porque tenemos un equipo tan entregado, un equipo que representa mucho a su gente, un equipo que trabaja todos los días y que está intentando lograr algo muy importante para la institución. Y me parece que estamos muy cerca, es un paso muy importante el que dimos para llegar a la final y esperemos poder ganarla. Joel Huiqui

Sobre su futuro al frente del equipo, Joel deja dicha decisió totalmente en manos de la gerencia deportiva de Cruz Azul.

Es una felicidad inmensa, mi sueño siempre ha sido dirigir al equipo de mis amores y poder tomar un proyecto como este un proyecto largo, un torneo, lo que se dé, es también muy importante. Dependerá de muchas cosas yo he hablado con él (Víctor Velázquez), me ha abierto las puertas de su oficina, hemos charlado muchas veces no solamente de fútbol, sino de otras cosas y yo encantado de poder formar parte del proyecto el próximo torneo, pero lo más importante para mí hoy es que la institución tenga el título para poder sumar a las vitrinas y creo que eso estamos muy cerquita de poder conseguirlo. Joel Huiqui

Atlas v Cruz Azul - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

El técnico cerró afirmando que este es su gran oportunidad de darle a la afición los títulos que no pudo como jugador.

Es una gran oportunidad en mi caso tengo una deuda muy grande con la institución, me tocó participar en finales perdí cinco finales, tres de liga y dos de Concachampions, y hoy tengo la oportunidad grande de poder darle eso que me dio el club. Joel Huiqui

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