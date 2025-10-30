Las declaraciones de Juan Brunetta previo al Clásico Regio entre Monterrey y Tigres
El capitán de los Tigres afirma que este encuentro está lejos de ser sólo uno más en el calendario.
Este fin de semana se jugará una nueva edición del clásico regio entre Monterrey y los Tigres de la UANL. El encuentro será vital para las aspiraciones de ambos equipos previo a la jornada final de Liga MX. El capitán felino, Juan Brunetta tiene bien en claro la relevancia en todos sentidos.
Lo que significa el Clásico, como dije recién, es un partido que todos queremos jugar, es un partido aparte, a a mi forma de ver y a la forma de ver de de nuestro equipo, así que queremos ganar. Es son partidos diferentes. Se dividen de manera diferente. La semana se siente diferente. Creo que son partidos que que que se vienen de manera diferente, que nosotros y la gente también lo vive de forma diferente, por ese lado lo vemos de esa forma.Juan Brunetta
El capitán de los Tigres afirma que para esta edición del derbi de Monterrey, existe una enorme paridad de nivel entre los felinos y los rayados.
Creo que son partidos parejos los clásicos. Un partido muy parejo, Rayado también tiene un buen equipo como nosotros. Son dos buenos planteles, así que creo que va a ser un partido muy parejo. No creo que la localía los haga favoritos a ellos, ni nosotros (porque) vayamos de visita tampoco nos van a menospreciar. Nosotros tenemos nuestras armas y vamos a tratar de ir a ganar como hacemos siempre, ojalá salga un un buen partido para nosotros y podamos podamos ganar, que es lo que lo que buscamos.Juan Brunetta
Cerró afirmando que por ningún motivo jugaría para Monterrey en su carrera.
No, yo jugar no (en Rayados), pero después cada uno toma la decisión, yo no soy nadie para decirle a alguien que no puede jugar en otro lado, en lo personal no, obviamente, no se me pasa por la cabeza. Hay que respetar y cada uno es libre de tomar su decisión.Juan Brunetta
GERARDO CARDENAS
Egresado de ciencias de la comunicación por la UNAM. Ejerzo el periodismo digital desde el 2018. Vivo el fútbol desde que tenía 3 años.