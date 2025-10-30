Este fin de semana se jugará una nueva edición del clásico regio entre Monterrey y los Tigres de la UANL. El encuentro será vital para las aspiraciones de ambos equipos previo a la jornada final de Liga MX. El capitán felino, Juan Brunetta tiene bien en claro la relevancia en todos sentidos.

Juan Brunetta enciende el Clásico Regio: 'No hay favoritos' 🔥https://t.co/3veLli1nXG — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) October 29, 2025

Lo que significa el Clásico, como dije recién, es un partido que todos queremos jugar, es un partido aparte, a a mi forma de ver y a la forma de ver de de nuestro equipo, así que queremos ganar. Es son partidos diferentes. Se dividen de manera diferente. La semana se siente diferente. Creo que son partidos que que que se vienen de manera diferente, que nosotros y la gente también lo vive de forma diferente, por ese lado lo vemos de esa forma. Juan Brunetta

Tigres UANL v Cruz Azul - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

El capitán de los Tigres afirma que para esta edición del derbi de Monterrey, existe una enorme paridad de nivel entre los felinos y los rayados.

Creo que son partidos parejos los clásicos. Un partido muy parejo, Rayado también tiene un buen equipo como nosotros. Son dos buenos planteles, así que creo que va a ser un partido muy parejo. No creo que la localía los haga favoritos a ellos, ni nosotros (porque) vayamos de visita tampoco nos van a menospreciar. Nosotros tenemos nuestras armas y vamos a tratar de ir a ganar como hacemos siempre, ojalá salga un un buen partido para nosotros y podamos podamos ganar, que es lo que lo que buscamos. Juan Brunetta

Cerró afirmando que por ningún motivo jugaría para Monterrey en su carrera.