Las declaraciones de Juan Brunetta previo al duelo en contra de Seattle

Tigres abrirá la llave de los cuartos de final de la CONCACAF Liga de Campeones este miércoles en contra de Seattle Sounders. El club de la Liga MX tendrá la primera localía de la serie. De forma natural, los de la UANL buscará conseguir alguna ventaja sobre el cuadro de la MLS, mismo que en su hogar suele ser muy fuerte.

El técnico de los de la UANL Guido Pizarro, dejó bien en claro que su equipo deberá ser protagonista desde el primer segundo sobre el césped. Dicha postura fue respaldada por uno de los capitanes de la manada, Juan Brunetta. El argentino no esconde responsabilidades y deja bien en claro que los Tigres tienen que alcanzar títulos sí o sí.

VAN POR TODO 🐯



Brunetta deja claro el objetivo: Tigres quiere Liga MX y Concacaf



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Estamos en los dos torneos y no tengo eso por la cabeza. Este club exige todo el tiempo ganar, competir y tenemos que estar en la pelea, es la realidad. Obviamente que necesitamos ganar, lo queremos, la gente lo necesita, estamos todos en ese camino, intentaremos ver lo mejor para conseguirlo. Juan Brunetta

En jugador sabe que a lo largo del semestre Tigres ha sido un equipo irregular.

America v Tigres UANL - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Una realidad. Lo que sí, creo que este semestre, como dices, fuimos muy irregulares. Quizá hubo partido que, como pasó con América, que ganábamos 4 a 1 y después hemos ido y perdíamos y después volvíamos a ganar y perdíamos, o sea, muy irregulares ese semestre, la verdad. Pero nada, sabemos que es parte del fútbol, también creo que el fútbol es de momento, nosotros también somos autocríticos, también creemos que no estamos en el nivel quizás que tuvimos el semestre pasado, entonces es mejorar creo que pasa por ahí, hacer autocrítica, ir mejorando y creo que vamos a levantar. Juan Brunetta

El argentino cerró en medio de la autocrítica respecto de su nivel individual. Sabe que no está en su mejor estado de forma.