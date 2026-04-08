Las declaraciones de Juan Brunetta previo al duelo en contra de Seattle
Tigres abrirá la llave de los cuartos de final de la CONCACAF Liga de Campeones este miércoles en contra de Seattle Sounders. El club de la Liga MX tendrá la primera localía de la serie. De forma natural, los de la UANL buscará conseguir alguna ventaja sobre el cuadro de la MLS, mismo que en su hogar suele ser muy fuerte.
El técnico de los de la UANL Guido Pizarro, dejó bien en claro que su equipo deberá ser protagonista desde el primer segundo sobre el césped. Dicha postura fue respaldada por uno de los capitanes de la manada, Juan Brunetta. El argentino no esconde responsabilidades y deja bien en claro que los Tigres tienen que alcanzar títulos sí o sí.
Estamos en los dos torneos y no tengo eso por la cabeza. Este club exige todo el tiempo ganar, competir y tenemos que estar en la pelea, es la realidad. Obviamente que necesitamos ganar, lo queremos, la gente lo necesita, estamos todos en ese camino, intentaremos ver lo mejor para conseguirlo.Juan Brunetta
En jugador sabe que a lo largo del semestre Tigres ha sido un equipo irregular.
Una realidad. Lo que sí, creo que este semestre, como dices, fuimos muy irregulares. Quizá hubo partido que, como pasó con América, que ganábamos 4 a 1 y después hemos ido y perdíamos y después volvíamos a ganar y perdíamos, o sea, muy irregulares ese semestre, la verdad. Pero nada, sabemos que es parte del fútbol, también creo que el fútbol es de momento, nosotros también somos autocríticos, también creemos que no estamos en el nivel quizás que tuvimos el semestre pasado, entonces es mejorar creo que pasa por ahí, hacer autocrítica, ir mejorando y creo que vamos a levantar.Juan Brunetta
El argentino cerró en medio de la autocrítica respecto de su nivel individual. Sabe que no está en su mejor estado de forma.
Yo la verdad siempre fui muy autocrítico para conmigo, para mi forma de ver el fútbol, para para lo que puedo dar y obviamente sé que no ha sido un semestre tan bueno para mí en lo personal. Sé que puedo mejorar, sé que aún puedo dar más. Después me veo y obviamente no me gusta verme así, que se vea para el afuera porque quizás uno no quiere mostrar una imagen o no quiere demostrar lástima o algo, pero la verdad que me sale así en el momento, la verdad que es frustración con uno. De que no saben las cosas, como decía recién ahí a tu colega, soy muy autoexigente conmigo, entonces todo el tiempo quiero estar al cien y rendir y demostrar y bueno, a veces no se puede, es la realidad.Juan Brunetta
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Egresado de ciencias de la comunicación por la UNAM. Ejerzo el periodismo digital desde el 2018. Vivo el fútbol desde que tenía 3 años.