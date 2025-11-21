Las declaraciones de Lamine Yamal tras ser elegido mejor jugador de la temporada 2024/25

Lamine Yamal ganó el premio Di Stéfano al mejor jugador de la temporada, otorgado por el diario MARCA. El delantero azulgrana de solo 18 años se impuso a figuras como Mbappé y Vinicius, consolidándose como una de las grandes sensaciones del fútbol europeo.

Para Lamine, este premio tiene una lectura colectiva."Todos los títulos individuales indican que ha sido una gran temporada del equipo. Para mí supone una felicidad y un orgullo. Acumular premios a la edad que tengo es algo muy positivo. Voy a seguir trabajando y peleando para conseguir cosas así", explicó la joven estrella del Barcelona.

Ante un inicio de año futbolístico que empezó siendo dificil para el joven futbolista, ante una pubalgia que lo tiene a maltraer, se prepara de cara a un 2026 con todo, incluso la posibilidad de ser campeón del mundo con España, pero también LaLiga, Champions y premios individuales.

Y un detalle para nada menor: Lamine no elige: "No lo dudo: lo quiero todo. Ojalá lo consiga todo y, mientras podamos jugar, es posible lograrlo", afirmó con su habitual determinación.

RC Celta de Vigo v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Jose Manuel Alvarez Rey/GettyImages

Hansi Flick, contento por Lamine Yamal

El preparador alemán ha comparecido este viernes en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, donde ha elogiado "la disciplina y el trabajo duro" de Lamine Yamal en estas dos semanas de parón internacional para tratar la pubalgia con la que ha lidiado en este inicio de temporada.

"La lesión no terminará un día concreto. Tiene altibajos y lo está gestionando con nuestro equipo médico. Ha dado un paso adelante en este sentido", ha explicado Flick, quien ha considerado que se tomó "la decisión correcta" al evitar que Lamine Yamal vaya con la selección de España para seguir con su tratamiento. "Es jugador nuestro y lo cuidamos, como también hace la selección".

