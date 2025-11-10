Las declaraciones de Larcamón luego de la derrota en contra de Pumas

Este fin de semana Cruz Azul sufrió una dolorosa derrota en contra de los Pumas de la UNAM. La misma ha dejado al cuadro de La Noria en el tercer puesto de la general cuando tuvieron en sus manos gran parte del encuentro el liderato general de la Liga MX.

Es evidente que el juego se ha visto marcado por decisiones arbitrales que modificaron la lógica del mismo. Una de ellas fue la no expulsión a la entrada de Adalberto Carrasquilla que provocó una grave lesión a Kevin Mier, un hecho que generó enorme malestar en Nicolás Larcamón.

Tenía que ser así. Nada de todo esto nos va a generar un golpe a nuestra ambición, a nuestra hambre y determinación de ir en busca a lo que anhelamos. Es otro camino que tendremos que recorrer. Ya tenemos rival, que llegará con esa misma inactividad al partido que en definitiva empareja de alguna manera la serie. Confío en que vamos a trascender, aunque algunos no quieran. Nicolás Larcamón

Añade que no es la primera vez que se cometen errores costosos este torneo en contra de la causa de los de la capital del país.

En el partido de Tijuana tuvimos una expulsión a los tres minutos de un jugador que tuvo la intención de hacer un pase y en la extensión de la pierna, cuando termina de hacer el pase, se le mete la pierna del rival y sale expulsado, y yo dije que la entendía como un error, que podemos cometer todos. Ahora volvemos a sufrir otro llamativo error. Nicolás Larcamón

Sobre la prolongada pausa de casi 3 semanas por la fecha FIFA y los juegos de Play-In, el técnico afirma que no es factor determinante pues Chivas tendrá la misma inactividad.

El rival llegará con la misma inactividad al partido que emparejará la serie. Serán 180 minutos espectaculares de mucho fútbol. Nicolás Larcamón

