Las declaraciones de Larcamón previas al cierre de la fase regular con Cruz Azul

El cierre de Liga MX será emocionante. Uno de los protagonistas del mismo será Cruz Azul, quienes buscará cerrar como líderes del torneo este fin de semana cuando se crucen con los Pumas de la UNAM. El técnico Nicolás Larcamón afirma que conseguir dicha meta, sería un premio a la regularidad.

QUE NO SE LESIONEN 🤕🚨



Entre Liguilla y Copa Intercontinental #CruzAzul podría no tener descanso hasta después de Navidad 🎄😩#NicolasLarcamon #Pumas #LigaMx pic.twitter.com/d15amu12kX — Futbol Total (@futboltotal) November 6, 2025

Es muy importante e inteligente lograr todos los beneficios de ventaja de cara a los cruces. No deja de ser reconfortante porque sería un premio a la regularidad, el formato de la Liga Mexicana tiene los cruces e instancias muy emocionales en el cierre de campeonato, pero sería un premio que es poco reconocido, se entiende que lo sea, pero sería un reflejo de la consistencia competitiva que sostuvimos en 17 fechas. Nicolás Larcamón

Cruz Azul v Monterrey - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

El técnico afirma que cerrar como líderes de la Liga MX es una prioridad para él y todos dentro del equipo.

El partido será contra un rival durísimo, propio de lo que tiene en juego y la oportunidad de seguir con vida en el torneo, por su jerarquía del plantel, para llevarnos los tres puntos será un desarrollo exigente, pero confiando en la calidad del trabajo en el plantel, en líneas generales muy conforme lo que se va redondeando. Los tres puntos traerían un montón de beneficios de cara a la fase final del torneo. Nicolás Larcamón

El técnico entiende que entre liguilla y la Copa Intercontinental, el cierre de 2025 será duro para los de la capital del país.

Con la calendarización que está planteada, la Liga nos ofrece mejores condiciones para representar a la Concacaf y al futbol mexicano. Lo complejo entre los cuartos de final, los de semifinales y el primer partido de la Intercontinental estamos hablando de cinco partidos en 17 días en un alto nivel de exigencia contra rivales de jerarquía, incluida la Liguilla. Nicolás Larcamón

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX