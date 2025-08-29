Las declaraciones de Lorenzo Faravelli luego de su renovación con Cruz Azul

La directiva de Cruz Azul sigue con el blindaje de la plantilla. La meta de Iván Alonso es la de ofrecer extensiones de contrato a todos aquellos jugadores que tienen un alto rendimiento dentro del equipo. Uno de ellos es el argentino Lorenzo Faravelli.

En días recientes, el jugador firmó un año más de trabajo para el club. Su nuevo vinculo será hasta diciembre de 2026. Tras el acuerdo, el 'Lolo', externó su agradecimiento al club por el voto de confianza entregado a él, afirmando que se siente alguien valorado.

Estoy muy contento, muy feliz de que el club siga apostando y siga confiando en mí. Para continuar este proceso que lleva un año y medio y que hemos tenido buenos resultados. Lorenzo Faravelli

Uno de los factores clave para que el jugador decidiera firmar la renovación fue la presencia de Cruz Azul en la Copa Intercontinental del mes de diciembre.

La realidad es que no se cuántos proyectos más ambiciosos haya más que Cruz Azul, y para mí pertenecer a ese proyecto (Intercontinental) a mí me genera mucha alegría, mucha ilusión. Lorenzo Faravelli

Más allá de que ha perdido peso dentro del once inicial, Lorenzo da su voto de confianza total a Nicolás Larcamón.

La realidad es que también hemos tenido una temporada atípica porque teníamos muchos jugadores en selección, no contamos con tres o cuatro a días antes del inicio del campeonato y que en estas últimas tres semanas que estuvimos completos nos hayamos visto mejor, no es casualidad. Lorenzo Faravelli

