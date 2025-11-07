Las declaraciones de Luis de la Fuente sobre Lamine Yamal por su llamado con España
Barcelona.
Lamine Yamal volverá a vestir la camiseta de la selección española, tras haberse perdido la
convocatoria de octubre por los problemas de pubis que viene arrastrando desde el inicio de la
temporada. En efecto, Luis de la Fuente ha convocado al extremo de 18 años para la doble
fecha versus Georgia y Turquía.
La presencia del joven astro del Barcelona había sido motivo de controversia en septiembre,
especialmente después de que el entrenador de los culés, Hansi Flick, cuestionara
públicamente el manejo dado a las cargas físicas de su futbolista por parte del cuerpo técnico
de La Roja, trayendo consigo que el propio de la Fuente respondiera, en su momento,
públicamente.
¿De la Fuente habló con Lamine antes de convocarlo?
No obstante, el seleccionador campeón de la pasada Eurocopa restó importancia a aquella
polémica este viernes, asegurando en la rueda de prensa donde anunciaba la nueva lista que
no tiene ningún problema con la escuadra blaugrana, ni mucho menos con Lamine. “No, no
hemos vuelto a hablar (con Yamal). No hemos hablado más que una vez. Hay tiempo para
todo, ya hablaremos; pero quedó todo claro y su entrenador ha dicho que está apto para jugar
al fútbol”.
De la Fuente también se refirió al estado actual del habilidoso atacante, criticado por un leve
bajón en su rendimiento y su exposición mediática fuera del campo. Eso sí, el seleccionador
protegió en todo momento al hispano-marroquí.
“Es un proceso natural, tiene 18 años. Tenemos que acompañarle y ayudarle en esa formación.
Su club tendrá más oportunidades de enseñarle y de estar con él. Y con la selección,
exactamente igual. ¿Fase difícil (la de Lamine)? Sois vosotros (los periodistas) los que le vais a
hacer hincar el diente”, afirmó el estratega de 64 años.
¿Cómo gestionará la polémica entre Lamine y Carvajal?
Por otro lado, Luis de la Fuente no cree que el cruce verbal que tuvo el actual Balón de Plata de
France Football con su compañero de selección, aunque hoy lesionado, Dani Carvajal, durante
el Clásico ante el Real Madrid de finales de octubre, pase factura a los intereses de España.
"Aquí hablamos de muchas cosas y tenemos la fortuna de dirigir a estos futbolistas. Es muy
fácil convivir con ellos. Yo me quedo con la imagen de Lamine abrazándose a Dani el día del gol
contra Croacia (Euro). Esa es la realidad; aquí conformamos una gran familia y no tenemos
ningún problema”.
La Roja lidera el Grupo E de las Eliminatorias Mundialistas con 12 puntos; tres más que su
inmediato perseguidor, Turquía, así que logrando cuatro de seis unidades en esta última doble
fecha obtendrá su pase a la magna cita a celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá.
Periodista, editor y redactor deportivo con 20 años de experiencia trabajando en la profesión a través de diferentes plataformas para varios medios, aunado a cubrir distintos eventos a nivel internacional en países como Venezuela, Estados Unidos, Canadá, México, Puerto Rico y España. Apasionado del fútbol, baloncesto, béisbol y tenis, sin dejar a un lado la F1, el boxeo y la UFC. En definitiva, tener la oportunidad de combinar la comunicación, bien sea informando u opinando, con el deporte, es un auténtico privilegio.Follow JohnRGriswold