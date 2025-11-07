Las declaraciones de Luis de la Fuente sobre Lamine Yamal por su llamado con España

Lamine Yamal volverá a vestir la camiseta de la selección española, tras haberse perdido la

convocatoria de octubre por los problemas de pubis que viene arrastrando desde el inicio de la

temporada. En efecto, Luis de la Fuente ha convocado al extremo de 18 años para la doble

fecha versus Georgia y Turquía.

La presencia del joven astro del Barcelona había sido motivo de controversia en septiembre,

especialmente después de que el entrenador de los culés, Hansi Flick, cuestionara

públicamente el manejo dado a las cargas físicas de su futbolista por parte del cuerpo técnico

de La Roja, trayendo consigo que el propio de la Fuente respondiera, en su momento,

públicamente.

Club Brugge KV v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 | Stuart Franklin/GettyImages

¿De la Fuente habló con Lamine antes de convocarlo?

No obstante, el seleccionador campeón de la pasada Eurocopa restó importancia a aquella

polémica este viernes, asegurando en la rueda de prensa donde anunciaba la nueva lista que

no tiene ningún problema con la escuadra blaugrana, ni mucho menos con Lamine. “No, no

hemos vuelto a hablar (con Yamal). No hemos hablado más que una vez. Hay tiempo para

todo, ya hablaremos; pero quedó todo claro y su entrenador ha dicho que está apto para jugar

al fútbol”.

De la Fuente también se refirió al estado actual del habilidoso atacante, criticado por un leve

bajón en su rendimiento y su exposición mediática fuera del campo. Eso sí, el seleccionador

protegió en todo momento al hispano-marroquí.

“Es un proceso natural, tiene 18 años. Tenemos que acompañarle y ayudarle en esa formación.

Su club tendrá más oportunidades de enseñarle y de estar con él. Y con la selección,

exactamente igual. ¿Fase difícil (la de Lamine)? Sois vosotros (los periodistas) los que le vais a

hacer hincar el diente”, afirmó el estratega de 64 años.

🚨 De la fuente y la convocatoria de Lamine



‼️ "Su entrenador ha dicho que estaba apto para jugar al fútbol" pic.twitter.com/MYAMXeDBcQ — MARCA (@marca) November 7, 2025

¿Cómo gestionará la polémica entre Lamine y Carvajal?

Por otro lado, Luis de la Fuente no cree que el cruce verbal que tuvo el actual Balón de Plata de

France Football con su compañero de selección, aunque hoy lesionado, Dani Carvajal, durante

el Clásico ante el Real Madrid de finales de octubre, pase factura a los intereses de España.

"Aquí hablamos de muchas cosas y tenemos la fortuna de dirigir a estos futbolistas. Es muy

fácil convivir con ellos. Yo me quedo con la imagen de Lamine abrazándose a Dani el día del gol

contra Croacia (Euro). Esa es la realidad; aquí conformamos una gran familia y no tenemos

ningún problema”.

La Roja lidera el Grupo E de las Eliminatorias Mundialistas con 12 puntos; tres más que su

inmediato perseguidor, Turquía, así que logrando cuatro de seis unidades en esta última doble

fecha obtendrá su pase a la magna cita a celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá.