Las declaraciones de Mikel Arteta sobre Viktor Gyökeres tras sus primeros meses en el Arsenal

El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, ha pronosticado que Viktor Gyökeres brillará en la segunda mitad de la temporada, señalando una combinación de problemas físicos y una mayor presión como causa de su bajo rendimiento goleador hasta la fecha.

Los Gunners acordaron un contrato de hasta 73 millones de euros para fichar a Gyökeres, procedente del Sporting CP el pasado verano, tras haberlo visto anotar la impresionante cifra de 97 goles en 102 partidos con el gigante portugués.

Gyökeres no ha logrado alcanzar esas cotas hasta el momento en el Emirates Stadium. Marcar seis goles en 19 partidos no está nada mal, pero tampoco lo refleja todo, ya que el internacional sueco solo marcó en cuatro partidos y anotó todos sus goles en la Premier League contra equipos que se encuentran entre los cinco últimos de la clasificación.

Sin embargo, la confianza de Arteta en Gyökeres es inquebrantable, ya que el español argumentó que aún está encontrando su mejor versión física tras un verano que se vio ensombrecido por una huelga de entrenamiento que se impuso para sellar su fichaje.

“Bueno, creo que el nivel de atención sobre él no ha cambiado desde que firmó hasta hoy”, declaró Arteta a la prensa el viernes. “Es normal. Ya saben, todo el mundo estaba muy emocionado por traerlo al club”.

“Lo logramos. Trajimos a un jugador con un récord goleador increíble que tuvo que adaptarse a la liga. No tuvo pretemporada. Las primeras semanas fueron difíciles porque físicamente no estaba en su mejor momento, y es un jugador que necesita eso, como cualquier otro jugador de esta liga, casi para rendir a ese nivel. Luego, mejoró. Creo que tuvo una muy buena etapa y se lesionó”.

“Y ahora está de vuelta. Vi muchas cosas positivas en los dos últimos partidos que ha jugado. Sé que tenemos que seguir perfeccionándolo y comprenderlo un poco mejor en ciertas situaciones, y él necesita hacer lo mismo. Pero ya era hora. Le apoyamos plenamente”, agregó el entrenador.

Gyökeres “comprometido” y bajo intenso escrutinio

Si bien los problemas físicos han sido una complicación importante para Gyökeres, Arteta insistió en que el jugador de 27 años de edad aún podría estar asimilando el escrutinio adicional que se produjo tras su transferencia de verano.

Gyökeres no solo se convirtió en el nuevo delantero estrella de un Arsenal con ambiciones de ganar tanto la Premier League como la Champions League, sino que llegó con el reto de acercarse a replicar los números que registró con el Sporting.

“Tienes que vivirlo. Puedes imaginar el impacto global que tendrás que afrontar cuando llegas a un gran club, y las expectativas son las mismas”, advirtió Arteta.

“Pero después hay que vivirlo. Y vivirlo siempre es un poco diferente a lo que uno imagina. Pero lo está haciendo con muchas ganas. Creo que su nivel de energía, su compromiso, es absolutamente excelente. Y estamos aquí para ayudarlo porque todos hemos pasado por esto. Todos necesitamos tiempo. Siempre hay momentos, y los delanteros los tienen. Marcan más goles, menos. Y tenemos que estar ahí para él”, agregó.

Arteta concluyó con una predicción segura de que Gyökeres alcanzará “otro nivel” durante la segunda mitad de la temporada. “Creo que sí”, proclamó.

En lo que llevamos de temporada, el sueco ha disputado 1.273 minutos con el Arsenal distribuidos en 19 partidos contando todas las competiciones. En ese tiempo, el sueco solo ha conseguido convertir 6 goles: 4 en Premier y 2 en Champions.

