José Mourinho, entrenador del Benfica, palpita el cruce de playoffs de la Champions League contra el Real Madrid, que comenzará este martes en el Estádio da Luz. Tras vencer 2-1 al Santa Clara como visitante, el portugués habló sobre el choque frente a su exequipo, al que considera un rival de respeto histórico y presente: “Jugaremos la primera parte con cabeza, ambición y confianza. Sabemos lo que les hicimos a los reyes de la Champions League… están heridos. Y un rey herido es peligroso”, declaró Mou.

La ida será en Lisboa, mientras que la vuelta tendrá lugar en el Santiago Bernabéu, un estadio que Mourinho visitará como rival por primera vez en 13 años desde su etapa en el Real Madrid. El técnico portugués subrayó que, a pesar de su experiencia, no hay resultados definitivos en este tipo de eliminatorias: “Estoy muy acostumbrado a este tipo de partidos. A menudo la gente piensa que se necesita un resultado determinado en la ida. Yo digo que no hay un resultado definitivo”, explicó.

Mourinho no dejó de lado el peso histórico de su contrincante: hace poco, un jugador del Madrid le ofreció su camiseta tras un partido, y él mostró a sus colegas el símbolo de las 15 Champions que posee el club blanco. “Es el rey, con todo lo que ello significa. No es solo historia, vamos a jugar contra quien seguramente sea el máximo favorito para ganar esta competencia”, comentó con mezcla de respeto y humor.

🚨 José Mourinho: “Real Madrid match? We know what we did to the Kings of the Champions League, they are wounded. And a wounded King is DANGEROUS.” pic.twitter.com/m4tmIG9D2z — Madrid Xtra (@MadridXtra) February 16, 2026

El Benfica, en busca de confianza



Más allá del desafío europeo, el Benfica llega en un buen momento anímico a este duelo. La victoria ante el Santa Clara le permitió encadenar dos triunfos consecutivos en la Primeira Liga, aunque todavía se encuentra a siete puntos del líder Porto, que superó 1-0 a Nacional en la jornada reciente. Los dos equipos portugueses, por los que Mourinho transitó en los inicios de su carrera, se enfrentarán en marzo, un encuentro que podría definir la carrera por el título local.





José Mourinho, FBL-EUR-C1-BENFICA-REAL MADRID | FILIPE AMORIM/GettyImages

La historia reciente y la experiencia del técnico portugués aseguran que el enfrentamiento tendrá tensión y estrategia. Mourinho enfatizó la necesidad de inteligencia y ambición en el primer partido y recordó que enfrentar al máximo ganador histórico de la Champions League requiere respeto, concentración y audacia: “Solo jugamos la primera parte de la eliminatoria. Lo importante es saber medir los tiempos y aprovechar las oportunidades”, concluyó.

