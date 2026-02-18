Las declaraciones de Nicolás Ibáñez durante su presentación con Cruz Azul

Nicolás Ibáñez fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Cruz Azul y dejó claro que su llegada a La Noria no fue producto del azar. El delantero argentino, ex Tigres, aseguró que la institución celeste siempre ocupó el primer lugar en su lista de prioridades cuando se abrió la posibilidad de cambiar de aires.

En su primera comparecencia, Ibáñez no dudó en marcar la diferencia respecto a otras propuestas que pudo recibir en el mercado. “Es un gran desafío para mí, es uno de los clubes más grandes del país. Desde el primer momento mostraron mucho interés en mí, eso lo valoro mucho. He tenido otras ofertas, pero estoy convencido que este debe de ser el lugar para recuperar lo que fui”, declaró.

El atacante enfatizó que la insistencia del club fue un factor determinante para inclinar la balanza. No se trató únicamente de un acuerdo contractual, sino de una apuesta mutua. “El interés que tuvieron aquí, la confianza que me brindaron en ese momento. Desde un primer momento, le dije a mi representante que era el momento de venir. Mostraron mucho interés en mí y me decidí rapidísimo”, afirmó.

Ibáñez también reveló que el vínculo entre él y Cruz Azul no es reciente. Desde su etapa en Atlético de San Luis ya existía un seguimiento puntual por parte de la directiva cementera. “Desde que estaba en San Luis siempre estuvo ese sondeo y nunca se llegaba a dar. Creo que fue en el momento justo, en un gran momento para mí. Tenía que ser este el momento de darse y muy contento de estar en este club, uno de los más grandes de México”, explicó.

El nuevo delantero celeste sabe que el tamaño del escudo implica responsabilidades inmediatas. Cruz Azul atraviesa una etapa de reconstrucción y su fichaje representa una inversión fuerte en busca de goles y protagonismo. El propio Ibáñez asumió esa presión con naturalidad y discurso ambicioso ante los medios.

“Sé muy bien a donde llego, Cruz Azul siempre está peleando todos los torneos, siempre con buenos equipos, con buenos jugadores. Ahora quedo más sorprendido de todo lo grande, todo lo que viene atrás del club que es lo que lo hace grande”, sentenció el atacante, consciente del entorno que lo rodea.

Con estas declaraciones, Ibáñez no solo deja claro que La Máquina fue su primera opción, sino que también asume el reto de responder en el campo. Cruz Azul buscaba un delantero con experiencia y hambre de revancha; ahora, el balón comenzará a dictar sentencia sobre esta nueva apuesta celeste.

