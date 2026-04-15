Las declaraciones de Nicolás Larcamón luego de la caída de Cruz Azul en CONCACAF

El fracaso se ha consumado, Cruz Azul no pudo remontar la serie en contra del LAFC de la MLS y el cuadro de la capital del país está fuera de la CONCACAF Liga de Campeones. Los de la Liga MX dejan vacante la corona que ganaron hace no más de un año.

Luego de la caída, el técnico Nicolás Larcamón rompió el silencio y dejó bien en claro entender que el equipo lo pasa mal dentro del campo.

Lo de la racha es innegable claramente. Partidos que es ineludible que urge ganar, claramente salir de esa racha. A nosotros nos genera una sensación de incomodidad. Recuerdo cuando en esta misma sala o en las salas, cuando íbamos partidos sin perder tenía la misma serenidad, la misma mesura que tengo ahora porque tengo claro que ahora tenemos que cerrar el campeonato, ambicionar ser el líder en la fase regular, ambicionar ganar el premio al mejor equipo de la temporada, todas esas cosas que se pierden de vista muy rápido. Nicolás Larcamón

La grada exigió de forma masiva la salida del entrenador. Nicolás afirma que están en su derecho de posicionarse.

Lo de la expresión de la gente, es algo legítimo, uno entiende que la afición de Cruz Azul o una facción de la hinchada de Cruz Azul está incómoda, está inconforme y es respetable, es respetable. Es un club con muchísima historia, un club que mucho tiempo le ha costado dejar título y que ambiciona en este presente que percibe que todo es posible, que las cosas se terminen concretando y respeto. Nicolás Larcamón

America v Cruz Azul - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Cerró sus palabras pasando de página y dejado en claro que el equipo tiene que llevarse la Liga MX a toda costa.

La mejor noticia para nosotros es que el grupo está re contra determinado, que quiere más que nunca. El título de Liga MX es tanto lo que lo queremos… siento que el fuego ahora va a ser muy importante. Cruz Azul siempre está obligado (a conseguir títulos). Por historia, por dimensión, por afición… por todo lo que representa el escudo. Nicolás Larcamón