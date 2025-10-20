Las declaraciones de Nicolás Larcamón luego de la victoria de Cruz Azul sobre América

Cruz Azul venció este fin de semana al América. Este resultado pone a los de La Noria como sublíderes de la Liga MX, sólo por detrás del Toluca.

De la misma forma, el club firmó una nueva marca de imbatibilidad para cualquier equipo dentro del Estadio Olímpico Universitario. Lo anterior es algo que poco interés al técnico Nicolás Larcamón, quien afirma, lo realmente importante era el desarrollo del juego y la obtención de los 3 puntos.

Lo dije en la previa, es un récord que me da igual, porque sé que la rivalidad qué puede haber de aficiones. Es fundamental concluir un resultado así, con buenas sensaciones, que tuvieron que dar la cara y resolvieron muy bien con buenos rendimientos. Son situaciones que se resolvieron, yo creo que el balance del partido me deja cosas importantes más que un récord, nosotros lo más valioso no tiene que ver con esa marca histórica. Nicolás Larcamón

FBL-MEX-CRUZ AZUL-AMERICA | VICTOR CRUZ/GettyImages

Sobre las ausencias de Willer Ditta y Kevin Mier luego de llegar tarde tras la fecha FIFA, el técnico afirma que ninguno de los dos colombianos fue descartado a manera de castigo.

No es una medida disciplinaria. Dos jugadores que no están en dos entrenamientos no puede estar ni ser tomados en consideración, pero lo aclaro, no hay nada contra ellos, tienen una trayectoria inmaculada, simplemente tuvieron un error que puede pasar a cualquier el hecho de perder un avión. No hay medida disciplinaria. Nicolás Larcamón

Nicolás cerró su discurso afirmando que a nivel interno existe una enorme comunión grupal.

El grupo está bárbaro, y lo está porque hay una situación que ocurrió, y fue en una semana delicada. Son dos tipos que, hasta incluso, integraron el banco. No estoy molesto, pero lastimosamente en eso de los detalles. No es que me haya salido bien, pero en definitiva, más allá de la presión pública, nosotros nos valemos mucho por una cuestión grupal. Si nosotros mismos no nos respetamos y no cuidamos ese vínculo, esa salud del grupo, podemos tomar decisiones que a mediano plazo se puede pagar. Nicolás Larcamón

