Las declaraciones de Nicolás Larcamón luego del empate ante el Necaxa

Sobre el cierre de Liga MX, cualquier punto que se pierda en el camino puede ser clave para no cumplir las metas de la temporada regular. A Cruz Azul le ha sucedido este martes en su visita a Necaxa. El equipo celeste no pudo pasar del empate, resultado que no dejó conforme al técnico Nicolás Larcamón.

Creo que no encontrábamos profundidad, pero circulábamos la pelota, nos faltaba un poco más de determinación para ir en búsqueda de ese último tercio con más verticalidad, pero al mismo tiempo era un poco ese momento de estudio del partido que a veces sucede. Siento que lo que fue el desarrollo, hasta esos 80 minutos fue mucho lo que veníamos a buscar, lastimosamente nos faltó ese criterio para cerrar el partido de la manera que lo podríamos haber cerrado y no como lo hicimos. Nicolás Larcamón

Afirma que el escenario y el rival fue mucho más complejo de lo que se valoraba previamente.

Hoy, la verdad, que la cancha la encontré difícil, no estaba quizá en las condiciones que me esperaba que esté. No tuvimos en la atención necesaria para cerrar un partido de este tipo con contra un rival que, más allá de tener diez puntos, no es un rival que que merezca sólo diez puntos. Eso fue algo que traté de hacerles entender desde desde de que iniciemos la preparación de este partido. Lastimosamente ellos, en un arresto individual espectacular, encuentran ese ese gol que les da que le da el empate. Nicolás Larcamón

Concluye que el desgaste físico y mental fue clave para que el equipo no pudiera salir con tres puntos.

Creo que en líneas generales, sobre todo en el segundo tiempo, fue un desarrollo muy favorable. Teníamos la expectativa. Nosotros, la realidad es que jugamos a menos de setenta y dos horas del partido pasado, con las demandas de carga emocionales y físicas que tiene un partido como como el que afrontamos ese día. Creo que los neutralizamos muy bien, más allá de alguna acción de peligro que que tuvieron. Nicolás Larcamón

