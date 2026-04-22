Las declaraciones de Nicolás Larcamón luego del empate de Cruz Azul en Querétaro

Cruz Azul sigue de capa caída. Los de la capital del país de nueva cuenta se han dejado puntos dentro de la Liga MX. El cuadro que dirige Nicolás Larcamón no pudo pasar del empate en su visita al campo del Querétaro, quedando ya sin opciones de ser líderes del torneo regular.

Luego del cotejo, el entrenador argentino dio la cara por los suyos. Aseguró que en este punto no puede ofrecer otra cosa a la afición más que disculpas por la caída de nivel de los suyos, así como la promesa de pronta mejoría.

Nicolás Larcamón:



“Disculparnos con la afición, hemos tenido méritos pero no es de merecimientos, nos responsabilizamos por los resultados”



“Regresar al Banorte es una excelente noticia que llega un poco tarde” pic.twitter.com/rivgK1wpoT — Adrián Esparza Oteo💎 (@A_EsparzaOteo) April 22, 2026

Disculparnos con la afición, hemos tenido méritos pero no es de merecimientos, nos responsabilizamos por los resultados. Responsabilizados con hacer una excelente liguilla, y, bueno, hacernos camino en la fase final, que en definitiva es lo que lo que tiñe y define mucho lo que es la valoración de un semestre. Ahora estamos con el crédito casi que en cero. Nicolás Larcamón

Sobre el regreso del equipo a la cancha del Estadio Azteca agregó:

Queretaro v Cruz Azul - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Es una excelente noticia que llega muy tarde, el dejar de viajar. Luego, en las mesas de debate se habla de excusas, pero el que estuvo en una delegación sabe de la exigencia propia que suponen estos viajes. Volvieron antes (al Estadio Banorte) las leyendas de México y Brasil que nosotros, pero bueno, hay que enfocarse en lo que nos compete porque hoy las respuestas inmediatas que tenemos que dar son en lo deportivo.

El entrenador concluyó descartando cualquier opción de alineación indebida como señalan los rumores.

No hubo alineación indebida, ninguna situación fuera del reglamento. Respecto del staff, entiendo que hay un miembro que estaba a cargo de la parte de protocolo de paro cardíaco, ahí, en la zona de protocolo de paro cardíaco, y nada más que te pueda decir yo. Nicolás Larcamón