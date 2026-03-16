Las declaraciones de Nicolás Larcamón luego del empate en contra de Pumas

El pasado sábado, Cruz Azul retornó a Ciudad Universitaria con el fin de afianzarse todavía más en la cima de la Liga MX. El rival en turno fueron los Pumas de la UNAM. Pese a que los celestes se fueron al descanso con una ventaja cómoda de dos por cero, el encuentro terminó en empatado.

De forma natural, el técnico de Cru Azul, Nicolás Larcamón, terminó furioso tras el cotejo y la forma en la que se dio el mismo. El argentino no pudo esconder su malestar con el arbitraje, pues la marcación de un penalti dejó a los de La Noria sin los tres puntos.

En conferencia de prensa, Nicolás Larcamón habló sobre el arbitraje en el partido ante Pumas. 😳



“Queda el antecedente de aquel partido donde fracturaron a un jugador”. 🗣️



🎙️ @ilianyAparicio pic.twitter.com/4oub9Yeijh — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) March 15, 2026

Son errores que se pueden cometer, ahora nos adentramos ya en la etapa de definición y empiezan a jugarse muchísimas cosas, hoy al jugador que lo implican en una falta de penal es un jugador que se está jugando una convocatoria selección, estamos todos muy expuestos a altísimos niveles y hay procedimientos que deben ser más eficientes para no manchar lo que me pareció una de las noches de clásico más espectacular de las dos aficiones, porque era la expresión futbolística de ambos equipos y bueno, confío en que atrás de esto no hay ninguna persecución sino que simplemente son errores que a minutos de haber finalizado el partido nos generan un enojo y una frustración. Nicolás Larcamón

El técnico no entiende cómo ni siquiera hubo un llamado de parte del VAR para revisar la jugada. "Veo la acción y digo no estuvo la instancia de llamar del VAR, con un tipo de 100 kilos como Memo... no hay empujón, no hay carga, el árbitro principal vio una acción y volviendo a los procedimientos que le dan eficiencia a resolver estas acciones que no haya un llamado para que lo vaya a ver", agregó.

Pumas UNAM v Cruz Azul - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

El técnico prefirió pasar página y dio su valor a Pumas por el empate. "¿Qué pienso de Pumas?, que es un gran equipo, Efraín está haciendo un gran trabajo, super duro, con una idea definida de juego que la hacen sentir, enfrentamos a un equipo que no por la bronca que siento hay que reconocer a un equipo como Pumas."

Cruz Azul se enfrentará este miércoles a Monterrey en duelo por la CONCACAF. Posteriormente retomará dentro de la Liga MX visitando a Mazatlán.