Las declaraciones de Nicolás Larcamón luego del triunfo de Cruz Azul en Vancouver

Nicolás Larcamón compareció con satisfacción luego del contundente triunfo de Cruz Azul sobre Vancouver FC en los octavos de final de la CONCACAF Liga de Campeones, una serie que los celestes encaminaron con autoridad desde el arranque. El técnico destacó la jerarquía de su equipo en una plaza complicada y bajo condiciones adversas.

El entrenador subrayó que el desarrollo del encuentro fue ampliamente favorable para los capitalinos, más allá de que el marcador pudo ser todavía más amplio. “Siento que el desarrollo del partido fue muy favorable para nosotros, quizás podríamos haber sido más contundentes para llevarnos un resultado todavía más abultado”, explicó Larcamón tras el silbatazo final.

¡QUIEREN EXTENDER SU BUENA RACHA!😮‍💨



"Deseo de de de de extender esta esta buena racha y, sobre todo, de hacerlo contra un rival como lo es Toluca."



❗️Nicolás Larcamón, D.T de Cruz Azul pic.twitter.com/k65hAi7iLZ — Claro Sports (@ClaroSports) February 5, 2026

Larcamón también contextualizó el valor del resultado, recordando que otros clubes mexicanos no lograron imponer condiciones en escenarios similares. “No es un partido fácil… celebro que ganamos, celebro que lo hicimos por una buena diferencia”, añadió, remarcando el compromiso, el enfoque y la responsabilidad de sus jugadores para resolver el duelo con seriedad.

El estratega argentino puso especial énfasis en la jerarquía mostrada por Cruz Azul, incluso considerando factores externos como el clima. “Es una plaza con mucho frío… pero hay una marcada tendencia en términos de jerarquía a nuestro favor”, afirmó, satisfecho por la manera en que su equipo entendió el contexto y respondió con personalidad.

Sin embargo, el discurso no se quedó anclado en la celebración. Larcamón fue claro al señalar que el calendario no da tregua y que el siguiente compromiso exige máxima atención. “Sabemos que va a ser una parada sumamente exigente… no deja de ser recién una quinta fecha de un torneo”, señaló en referencia al duelo liguero.

Cruz Azul v CR Flamengo - FIFA Intercontinental Cup 2025 | NurPhoto/GettyImages

El técnico celeste reconoció el peso específico del próximo rival y la importancia de mantener la inercia positiva. “Es fundamental para nosotros poder seguir en esta senda del triunfo y sobre todo hacerlo contra un rival de tamaño y jerarquía como lo es Toluca”, apuntó, convencido del momento de su plantel.

Finalmente, Larcamón abordó la situación física de Gabriel Fernández, quien encendió las alarmas durante el partido. El entrenador transmitió calma y explicó que el cuerpo médico ya trabaja en su evaluación. “El 'Toro' aparentemente sintió una entrada muy brusca… creemos que no es nada mayor”, comentó con prudencia.

El técnico cerró asegurando que esperarán los estudios correspondientes antes de tomar decisiones, con la esperanza de que sólo se trate de una molestia menor. Mientras tanto, Cruz Azul avanza con paso firme en la CONCACAF y se prepara para un reto clave en la Liga MX, con la confianza intacta y el foco plenamente puesto en Toluca.

