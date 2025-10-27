Las declaraciones de Nicolás Larcamón luego del triunfo de Cruz Azul sobre Rayados

Este fin de semana Cruz Azul ha conseguido un triunfo vital sobre Monterrey. Este resultado en combinación con algunos otros, posiciona a los de la capital del país como terceros de la Liga MX. Sin embargo, Nicolás Larcamón no pone límite a su meta directa, el técnico afirma que buscará el liderato a toda costa.

La verdad que la manera en que se termina ordenando el torneo refleja mucho que hay cinco equipos que estamos muy competitivos. Los cinco nos hemos sostenido, puntuando muy fuerte, pasamos los 30 puntos y posiblemente terminemos más arriba. Yo lo siento espectacular, será un cierre apasionante, el de ahora fue un partido de Liguilla, había que ir en busca de ganar el juego, lo logramos, restan seis puntos para encumbrarnos en lo más alto. Nicolás Larcamón

Cruz Azul v Monterrey - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Afirma que Cruz Azul debe jugar a matar o morir los seis puntos que restan por delante en el torneo.

Sostenernos en la competitividad, será fuera de CU las últimas jornadas, pero no fuera de casa, confío en que vamos a sentirnos en casa en el Cuauhtémoc. Qué me llevo, es entender que restan seis puntos fundamentales, que serán contra equipos que lo último que se juega es hacerle un gran partido a un equipo grande, empezando ante Puebla. Ambiciono esos seis puntos porque son fundamentales para nuestra carrera. Nicolás Larcamón

Concluye que Cruz Azul se ha mostrado como un equipo de carácter ante los rivales de máximo nivel.

Respecto del triunfo ante estos rivales, hemos sido un equipo muy consistente en este tipo de duelos contra equipos que ambicionan lo mismo que nosotros. Hemos tenido un rendimiento espectacular contra los primeros de la clasificación. Estamos muy cerca de consumar una excelente fase regular, queremos los próximos tres y después los otros tres. Entendiendo siempre que lo verdaderamente importante se vendrá en las instancias finales. Nicolás Larcamón

