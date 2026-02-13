Las declaraciones de Nicolás Larcamón luego del triunfo de Cruz Azul sobre Vancouver

Cruz Azul firmó una noche redonda en la CONCACAF tras aplastar al Vancouver y sellar un contundente 8-0 en el global de la ronda de 32. El equipo celeste no dejó espacio para la duda y confirmó su superioridad con una exhibición que ilusiona a su afición.

Luego del encuentro, Nicolás Larcamón analizó el desempeño de sus dirigidos y valoró el paso firme hacia la siguiente fase. El técnico destacó que el resultado es consecuencia de una mentalidad competitiva que el grupo ha ido consolidando desde el inicio del semestre.

“Es muchísimo más todo lo positivo. Indudablemente que somos conscientes que el nivel de oposición del rival invitaba a todos a creer que la serie podía estar ganada mucho antes de jugarla. Son las muestras de lo que fue esta primera ronda del torneo, que no siempre se da de esta manera”, comentó.

El estratega subrayó que, pese a la amplitud en el marcador global, el equipo asumió la eliminatoria con la responsabilidad adecuada. Para Larcamón, más allá del rival, lo verdaderamente valioso fue la forma en que sus jugadores encararon ambos compromisos.

Además, dejó claro que el club no puede conformarse con un buen arranque internacional. “Si hay algo para reconocer y destacar, es la seriedad y sobre todo el compromiso con los objetivos que nos trazamos como grupo, con nuestros colores, con nuestra afición. Siento que estamos en condiciones de pelar en Liga MX y CONCACAF como se requieren”, mencionó.

Las palabras del técnico reflejan una ambición sin matices. En La Noria saben que la exigencia histórica del club no permite medias tintas y que la afición espera resultados concretos, especialmente después de varios torneos en los que el equipo se quedó corto en instancias decisivas.

El contundente 8-0 no solo reafirma el buen momento futbolístico, sino también el crecimiento colectivo tras un periodo marcado por ausencias y ajustes en el plantel. Hoy, Cruz Azul luce más sólido, con variantes en ataque y una defensa que ha recuperado estabilidad.

Ahora, el desafío sube de nivel. En la próxima ronda de la CONCACAF, el cuadro celeste se medirá ante Monterrey, un rival de peso que pondrá a prueba la verdadera dimensión del proyecto de Larcamón. La goleada ya quedó atrás; lo que viene exigirá carácter, jerarquía y la convicción de que este equipo quiere pelearlo todo.

