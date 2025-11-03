Las declaraciones de Nicolás Larcamón luego del triunfo vital sobre el Puebla

El cierre de torneo está siendo muy intenso. Uno de los aspectos por definir es quién cerrará la temporada regular como líder de la Liga MX.

Ahora mismo, es Cruz Azul quien se encuentra en todo lo alto. Los de la capital del país pasaron por encima del Puebla y cortesía de la combinación de resultados, llegarán a la jornada 17 con el liderato dependiente al cien por ciento de ellos mismos, algo que es celebrado por el técnico Nicolás Larcamón.

“Muy conforme con el trabajo del equipo: Mateusz es una pieza importante, le dije en el vestidor que lo necesitamos”: Nicolás Larcamón 🔥 pic.twitter.com/FUrP779PKY — HistoriaAzul (@Historia_Azul) November 1, 2025

Me parece que todo lo que es ese juego mediático es muy cambiante. Me alejo de eso de esa cuestión del mote de candidato y favorito. Ambicionando nos resta un calendario con viajes importantes, alcanzarlo será con un trabajo muy inteligente. Tenemos que alcanzar lo más alto, venimos construyendo algo muy fuerte, confío mucho en la manera que vamos a llegar a las instancias definitivas. Nicolás Larcamón

Puebla v Cruz Azul - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Sobre cerrar el torneo dentro de la cancha de Puebla y no en el Estadio Olímpico Universitario, el entrenador añadió:

Este estadio me encanta, quiero mucho a la ciudad, para mí es muy especial jugar en este estadio. Me reconforta mucho que el sábado vamos a estar acá, invitar a la afición porque estarán más que tres puntos en juego. Llegar con una comunión muy favorable será importante con el trabajo que vienen haciendo los jugadores. Nicolás Larcamón

El técnico destacó el trabajo de Mateusz Bogusz. Pese a la inactividad, el polaco regresó al campo diciendo presente con un gol.

La verdad que muy conforme, las sensaciones son muy positivas contra un rival complicado. En definitiva la autoridad con la que se resolvió el partido me deja muy contento. Bogusz es una pieza importante, lo necesitamos, necesitamos de todos. Ambicionamos ir por todo, se viene un calendario complicado, la fuerza colectiva será importante para lograr todo lo que queremos. Nicolás Larcamón

Más noticias sobre la Liga MX