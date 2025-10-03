Las declaraciones de Nicolás Larcamón previo al duelo en contra de Tigres
El torneo se ha complicado para Cruz Azul en las más recientes jornadas. El cuadro dejó en el camino de la Liga MX luego del empate en conta de Querétaro y la derrota que han sufrido en patio ajeno dentro de la frontera norte del país en contra de los Xolos de Tijuana.
Los de La Noria deberán revertir el camino este fin de semana en la visita a los Tigres de la UANL. El cruce no será nada sencillo, pues el mismo Nicolás Larcamón entiende que será un cotejo entre equipos obligados a ganar el título.
Me parece que seríamos muy arrebatados, apresurados en un diagnóstico, dejar afuera de equipos como Tigres, dejar afuera a Monterrey, América. Yo creo que hay cinco equipos que claramente son los que tendremos el objetivo y la responsabilidad de, más que hablar, de hacer y de ratificar en las instancias de decisión del torneo.Nicolás Larcamón
Afirma que no encuentra ni beneficio, ni pérdida en el calificativo de "favoritos":
Creo que los motes no sirven para absolutamente nada. Creo que más allá de los motes que quizá a nivel mediático funcionan mejor o peor, nosotros tendremos que ratificar y demostrar en las instancias de decisión del torneo.Nicolás Larcamón
Concluye que los dos siguientes encuentros del torneo, mismos que será en contra de Tigres y América sin cotejos con sabor a liguilla.
Y un poco aparejada a esa respuesta lo mismo para lo que va a ser el partido en la siguiente fecha con América. Confío que vamos a hacer un gran partido, podemos ganar el partido, ganando ese partido, después todos estarán con la expectativa de que lo ratifiquemos en las instancias de decisión, porque quedarnos con un triunfo en fase regular de nada sirve si después no lo ratificas en las instancias más importantes.Nicolás Larcamón
