Las declaraciones de Nicolás Larcamón previo al duelo en contra de Tigres

El torneo se ha complicado para Cruz Azul en las más recientes jornadas. El cuadro dejó en el camino de la Liga MX luego del empate en conta de Querétaro y la derrota que han sufrido en patio ajeno dentro de la frontera norte del país en contra de los Xolos de Tijuana.

Los de La Noria deberán revertir el camino este fin de semana en la visita a los Tigres de la UANL. El cruce no será nada sencillo, pues el mismo Nicolás Larcamón entiende que será un cotejo entre equipos obligados a ganar el título.

🔵🔥 "Cruz Azul está para pelear el título" Larcamón lo deja claro: La Máquina está en el grupo élite de la Liga MX.

El DT celeste no titubeó al poner a Cruz Azul junto a América, Tigres, Monterrey y Toluca como los equipos con jerarquía.



Me parece que seríamos muy arrebatados, apresurados en un diagnóstico, dejar afuera de equipos como Tigres, dejar afuera a Monterrey, América. Yo creo que hay cinco equipos que claramente son los que tendremos el objetivo y la responsabilidad de, más que hablar, de hacer y de ratificar en las instancias de decisión del torneo. Nicolás Larcamón

Afirma que no encuentra ni beneficio, ni pérdida en el calificativo de "favoritos":

Creo que los motes no sirven para absolutamente nada. Creo que más allá de los motes que quizá a nivel mediático funcionan mejor o peor, nosotros tendremos que ratificar y demostrar en las instancias de decisión del torneo. Nicolás Larcamón

Concluye que los dos siguientes encuentros del torneo, mismos que será en contra de Tigres y América sin cotejos con sabor a liguilla.