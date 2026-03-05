Las declaraciones de Nicolás Sánchez luego de la victoria de Monterrey sobre Querétaro

Monterrey vivió una noche convincente tras imponerse con autoridad 4-0 sobre Querétaro, resultado que además significó el debut de Nicolás Sánchez como director técnico del conjunto regiomontano. El exdefensor tomó el mando del equipo tras la salida de Fernando Ortiz y logró una actuación contundente en su primer compromiso.

El triunfo no solo representó tres puntos importantes para Rayados, sino también una muestra de la reacción del plantel tras el cambio en el banquillo. Monterrey mostró intensidad, profundidad ofensiva y un mayor compromiso colectivo en el terreno de juego, aspectos que Sánchez destacó al analizar lo ocurrido.

El nuevo entrenador del conjunto regiomontano explicó que su principal objetivo ha sido reforzar el sentido de pertenencia dentro del vestidor. “El mensaje que intento dar es que Monterrey somos todos, no algunos pocos. Tenemos un gran equipo y prácticamente dos jugadores por posición”, señaló el estratega.

Sánchez también destacó la calidad y profundidad que tiene el plantel de Rayados, asegurando que cuenta con una mezcla importante de experiencia y juventud. El técnico resaltó la presencia de futbolistas nacionales y extranjeros que aportan jerarquía, algo que considera clave para competir al máximo nivel.

El estratega explicó que su llegada no pretende reiniciar el proyecto desde cero, sino modificar ciertas dinámicas que el equipo había adoptado en semanas recientes. “La idea era generar un nuevo compromiso con este proceso y cambiar la dinámica que veníamos teniendo como equipo”, explicó.

Dentro del partido ante Querétaro hubo actuaciones individuales que marcaron la diferencia. Una de las más destacadas fue la del argentino Luca Orellano, quien firmó una actuación sobresaliente al marcar dos goles y participar activamente en la generación ofensiva del conjunto regiomontano.

Sánchez elogió ampliamente el desempeño del atacante. “Lo de Luca es el tipo de jugador que tenemos que traer. Está demostrando desde que llegó su capacidad y hoy ayudó tanto al equipo como a él mismo generando confianza con dos goles”, comentó el entrenador.

El técnico también remarcó que futbolistas como Orellano representan herramientas importantes dentro de su esquema. Según su visión, contar con jugadores capaces de marcar diferencia en momentos clave será fundamental para que Monterrey mantenga un nivel competitivo durante el torneo.

Además de analizar el partido, Sánchez también habló sobre la situación física de algunos jugadores importantes del plantel. El entrenador se refirió específicamente a Oliver Torres y Sergio Canales, quienes generaron preocupación durante el encuentro debido a molestias físicas.

“El caso de Oliver es algo que todavía debe evaluarse con estudios, mientras que Sergio salió por precaución y no tiene ningún problema”, explicó el técnico. De esta manera, el estratega dejó claro que la situación de Canales no representa una alarma para el equipo.

Con este resultado, Monterrey inicia una nueva etapa con sensaciones positivas. El debut de Nicolás Sánchez al frente del equipo deja señales alentadoras para el entorno del club, que ahora enfoca su atención en uno de los compromisos más importantes del calendario.

La próxima parada para Rayados será el clásico regio, un partido que siempre marca el pulso del futbol en Nuevo León. Con el impulso de la goleada y un nuevo liderazgo en el banquillo, Monterrey buscará mantener la inercia positiva en uno de los duelos más intensos del torneo.

