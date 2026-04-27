Las declaraciones de Nicolás Sánchez luego del pésimo cierre de torneo para Monterrey

Monterrey cerró el torneo de la Liga MX a la par de lo que fue todo el semestre, por el suelo. El equipo fue aplastado por Santos, el peor equipo de la competición. Siendo el caso, el técnico interino, Nicolás Sánchez lamentó tanto la caída en Torreón, como el pésimo ciclo que ha firmado el club.

¡SE DISCULPA CON LA AFICIÓN! 🥲



Nicolás Sánchez luego de la derrota de Rayados 🎙️



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No, no hay justificación, evidentemente tanto hoy como el partido con Puebla estábamos jugando en un escenario al que no veníamos acostumbrados. Para nada es excusa. En el análisis que se hagan puertas adentro, claramente estará el tema de no permitirnos jugar partidos por nada, hoy no teníamos chance de jugar por ningún tipo de clasificación y eso hace al partido y competición más difíciles. Nicolás Sánchez

Deja su futuro y el de cualquier jugador dentro de Monterrey en las manos de la gerencia deportiva.

Santos Laguna v Monterrey - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Es algo que entre toda la gente que conforma las decisiones deportivas del club tendrán que analizar para dar vuelta a la página y entender que algo así no puede volver a suceder, que no es un torneo cualquiera. En caliente puede haber terminado un campeonato y un partido como hoy es muy difícil. Nicolás Sánchez

Cerró sus declaraciones y con ellas la temporada, pidiendo una disculpa a toda la afición del Monterrey por el peor semestre en dos décadas por parte del club.

Quisiera hablarle a ustedes y más que nada a toda nuestra afición, en nombre mío y del cuerpo técnico y de los jugadores, todos los que conformamos el equipo deportivo que nos sentimos muy apenados, sabemos que terminamos un torneo para el olvido…para el olvido y acá estamos para poner la cara, para volver a empezar a quien le toque, sabemos que todo está sujeto a resultados y acá es el primero para reconocer lo que ocurrió ahora. Nicolás Sánchez