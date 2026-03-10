Las declaraciones de Nicolás Sánchez previas al cruce ante Cruz Azul

Rayados de Monterrey se prepara para afrontar uno de los compromisos más exigentes de su calendario reciente. El conjunto regiomontano enfrentará a Cruz Azul en la serie correspondiente a los octavos de final de la CONCACAF Liga de Campeones, un duelo que promete intensidad y en el que ambos equipos buscarán dar un paso firme hacia la siguiente ronda del torneo.

Previo al encuentro, el entrenador Nico Sánchez habló sobre la postura con la que su equipo afrontará la eliminatoria ante el conjunto cementero. El estratega dejó claro que Monterrey no planea administrar el partido ni especular con el marcador, sino salir a competir con la intención de marcar diferencias desde el primer encuentro de la serie.

“Esta es una copa que nos sabe bien y que queremos ganar por la historia que tiene con nosotros este torneo”



El técnico de Rayados habló sobre la posibilidad de ganar la Conca, ya que se le da bien a su equipo este torneo.



“Queremos ganar el partido entendiendo que son 180 minutos. En el futbol el que pega primero pega dos veces. Jugamos en casa y queremos aprovechar esa ventaja para sacar diferencia y luego ir a jugar la segunda parte de la serie en Cruz Azul”, afirmó.

El técnico explicó que su equipo es consciente de la importancia de obtener un resultado positivo en el primer compromiso. Para Monterrey, el factor de jugar como local representa una oportunidad clave para construir una ventaja que les permita encarar con mayor tranquilidad el partido de vuelta.

Sánchez también señaló que la decisión sobre el once inicial se tomará considerando el estado físico y la recuperación de los futbolistas, especialmente en un calendario cargado de compromisos. El entrenador adelantó que podrían aparecer rotaciones para asegurar que el equipo compita con intensidad durante los noventa minutos.

Otro de los temas abordados durante la conferencia fue la situación de Sergio Canales, quien se encuentra bajo evaluación médica debido a molestias físicas que han generado dudas sobre su disponibilidad para el compromiso ante Cruz Azul.

Tigres UANL v Monterrey - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

“Con respecto a Sergio, estaba en evaluación por sus molestias. Está en día de recuperación, así que no es ninguna pérdida por el momento. Veremos cómo evoluciona todo”, agregó.

El mediocampista español ha sido una de las piezas importantes dentro del funcionamiento ofensivo del equipo regiomontano. Por ello, su estado físico se ha convertido en un punto de atención para el cuerpo técnico, que monitorea su evolución antes de tomar una decisión definitiva sobre su participación.

Finalmente, el entrenador también se refirió a la situación del delantero Uroš Durdevic, quien llegó al equipo como una alternativa ofensiva tras la salida de Germán Berterame, pero que hasta ahora no ha logrado consolidarse como goleador dentro del conjunto albiazul.

“La elección de Djuka fue claramente para pasar estos momentos. Es un jugador de equipo y un gran goleador. Que esa cuota goleadora no se esté dando ahora es cuestión de tiempo”, concluyó.

