Las declaraciones de Obed Vargas luego de la derrota de México ante Chile

Ha terminado el parón de selecciones, uno que fue el más largo de todos los tiempos. La selección mexicana encaró cuatro juegos, todos de índole amistoso en el inicio de la era de Rafael Márquez como seleccionador nacional y el 'Tri' no fue capaz de sacar adelante una sola victoria.

El cierre del parón se dio este martes en contra de Chile, duelo que el cuadro nacional perdió por dos goles a cero. Tras la caída, algunos jugadores nacionales dieron la cara, uno de ellos Obed Vargas, quien se mostró consciente del pésimo trabajo realizado por la escuadra nacional.

"LE PEDIMOS PERDÓN A LA AFICIÓN" 🗣️🇲🇽⚽



Obed Vargas manda mensaje a los aficionados mexicanos después de la derrota ante Chile#ASClaroW #AquiPasa pic.twitter.com/jnzfyZbYks — Claro Sports (@ClaroSports) October 7, 2026

Nos quedamos con esa frustración, ese coraje que no dimos la cara que debemos dar. No demostramos lo que debemos demostrar a la gente de México, representarlos de la manera que debemos; entonces nos vamos con esa frustración y le pedimos perdón a la afición por no poder darle los resultados que merece. Obed Vargas

La selección mexicana buscará saldar deudas en el siguiente parón de selecciones en los duelos por Nations League, afirmó Vargas.

La revancha viene pronto en un mes, hay que estar finos en detalles, no hay que dejar que los lapsos de partidos se nos vayan de control y ojalá contra Jamaica podamos ganar. Trabajamos muy bien y los resultados no reflejan eso. Nos tenemos que quedar con detalles que han marcado la diferencia. No va a ser nada fácil y hay que ser mejores. Obed Vargas

Mexico v Peru - International Friendly | Evan Bernstein/GettyImages

Para concluir, Obed aseguró que buscará tener más rodaje a nivel de clubes, esto valorando su rol actual de eterno suplente en el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone

Me he sentido bien, me vienen bien los minutos, quiero tener más ritmo y quiero aportar más y ayudar más a la selección y estar cuando me necesite el técnico. Obed Vargas

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