Las declaraciones de Palavecino luego del triunfo de Cruz Azul ante Vancouver

Agustín Palavecino fue una de las voces más claras tras el triunfo de Cruz Azul ante Vancouver FC, un resultado que encaminó la serie y confirmó la ambición del vigente campeón de la CONCACAF. El mediocampista argentino, reconocido como jugador del partido, destacó la seriedad del equipo y el compromiso asumido desde su llegada.

“Muy contento, creo que hicimos un buen partido con la seriedad que le corresponde. A mí me tocó llegar recién y hay que defender el título que tanto costó ganar el torneo pasado. Feliz por el triunfo”, expresó Palavecino, subrayando que el peso del escudo obliga a competir siempre al máximo nivel.

"Hay que defender el título que tanto costó ganar el torneo pasado." - Agustín Palavecino de Cruz Azul 🎙️ pic.twitter.com/qitGbAN4Xb — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) February 5, 2026

El argentino fue claro al señalar que Cruz Azul no puede relajarse pese a la ventaja obtenida en Canadá. Para el plantel, el objetivo es sostener la corona continental con actuaciones sólidas y consistentes, entendiendo que cada eliminatoria exige máxima concentración, independientemente del rival o del escenario en el que se juegue.

“Era importante pisar fuerte el primer partido. Ahora queda la vuelta en casa. Tenemos el partido en sábado ante Toluca, un partido muy importante que va a requerir de mucho esfuerzo, así que estamos muy bien y muy contentos”, añadió, dejando claro que el enfoque ya cambió hacia la Liga MX.

Más allá del reconocimiento individual, Palavecino insistió en que el funcionamiento colectivo fue la clave para inclinar la balanza ante Vancouver FC. Cruz Azul, dijo, entendió los tiempos del partido y supo golpear en los momentos justos, sin perder el orden ni la disciplina táctica que exige este tipo de series.

FC Juarez v Cruz Azul - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

“Desde que empezó el partido lo fuimos a buscar. Una vez llegó el gol se abrieron los espacios. Sobre mi gol, el ‘Toro’ me deja mano a mano en el espacio y por suerte la pude aprovechar”, explicó, minimizando su aporte personal y destacando la jugada colectiva previa.

El mediocampista también resaltó la mentalidad del grupo, consciente de que el calendario no da tregua. La exigencia de competir en CONCACAF y Liga MX obliga a cambiar el chip rápidamente, y en La Noria saben que el cruce ante Toluca será una prueba de carácter y jerarquía.

Cruz Azul celebró, pero no se detuvo. Con Palavecino como uno de los referentes en el discurso, el mensaje fue claro: defender la corona continental implica sostener el nivel partido a partido, sin distracciones. El triunfo en Vancouver fue un paso firme, pero el camino todavía es largo.

MÁS NOTICIAS SOBRE CRUZ AZUL