Las declaraciones de Rotondi luego de ganar el título de la Liga MX

Luego de tanto buscarla, el Cruz Azul al fin ha podido ganar la décima Liga MX de la historia del club. Los de la capital del país vencieron a su vecino de ciudad, los Pumas de la UNAM en la cancha del Olímpico Universitario, firmando así otro capítulo en su favor dentro de esta rivalidad.

La llave en general muy compleja. Si bien es cierto que los celestes fueron mejores a lo largo de la misma, se vieron abajo en el marcador luego de un tanto de Robert Morales. Cruz Azul se negó a caer y apretó hasta remontar en el tiempo agregado cortesía del eterno villano hoy reivindicado como un héroe, Rodolfo Rotondi.

¡HABLÓ EL HÉROE DE LA NOCHE! 🏆



🚂 Para Rodolfo Rotondi, quien colocó el pase para el autogol y anotó el gol del campeonato, este título representa más que un simple trofeo; es una revancha grupal y personal pic.twitter.com/sfGafr5F3p — MedioTiempo (@mediotiempo) May 25, 2026

Costo, no es fácil estar compitiendo tanto tiempo y mientras más cerca estás y no lo consigues, es como que después la vara queda alta. Llevó dos años y medio intentándolo, estuvimos cerca y hoy se dio. Rodolfo Rotondi

El argentino recordó capítulos grises que tuvo que vivir y resistir para conseguir por fin la gloria dentro del cuadro celeste.

Me tocó pasarla mal, pero creo que es una filosofía de vida, hay que trabajar y que todo llega. Lo que me ha tocado, la semifinal y la final contra América, estar en el ojo de la tormenta, no di declaraciones, me mordí la lengua y hoy me toca festejar. Rodolfo Rotondi

FBL-MEX-PUMAS-CRUZ AZUL | CARL DE SOUZA/GettyImages

Por último dio el merito al técnico celeste, Joel Huiqui. No olvidó al hombre que fue despedido luego de la jornada 16 como entrenador de los de la capital del país, Nicolás Larcamón, a quien Rotondi considera parte de la gloira del equipo.

Se lo merece Huiqui y se lo merece Nico Larcamón. El mérito es de los dos, Nico estuvo gran parte del torneo con nosotros, después por decisiones le tocó salir. Rodolfo Rotondi