Las declaraciones de Torrent luego del triunfo de Monterrey en campo del Necaxa

Domenec Torrent compareció tras la victoria de Monterrey ante Necaxa y aprovechó el escenario para explicar el contexto del triunfo, valorar la respuesta del equipo y poner freno a versiones externas. Rayados necesitaba reencontrarse con sensaciones positivas luego del tropiezo inicial ante Toluca, y el técnico entendió el partido como un punto de inflexión.

El estratega español subrayó que la clave del resultado estuvo en la profundidad del plantel y en la capacidad del grupo para sostener la intensidad pese a las rotaciones. “Han iniciado 8 mexicanos y hay que destacar que el jugador de la casa siente y se identifica con el club. Lo han hecho muy bien, eso quiere decir que Rayados tiene un plantel compensado y podemos hacer cambios”, señaló.

🗣️ "SON TRES PUNTOS PARA GANAR CONFIANZA Y TIENE QUE SER EL PRIMER TRIUNFO DE MUCHOS"



Domènec Torrent, entrenador de #Rayados, habló de sumar tres puntos, de Sergio Canales y el porqué movió la defensa. pic.twitter.com/6OmevHIMhU — ONCE Diario (@oncediariomx) January 14, 2026

En ese mismo análisis, Torrent dejó claro que la gestión del grupo va más allá de un once titular fijo. El técnico explicó que la planificación considera cargas, calendario y rendimiento inmediato, motivo por el cual algunas modificaciones no responden a bajo nivel. Para él, la competencia interna es una fortaleza estructural del proyecto deportivo.

El entrenador también defendió a sus futbolistas en situaciones puntuales del partido, como el penal fallado por Sergio Canales. “Sergio que me falle un penal me da igual, porque falla el que quiere patear, es un jugador fiable en penales, se resbaló y punto. Hace campeonatos que da mucho para Rayados, él estuvo muy bien, es el que mueve todo un poco”, afirmó.

Además, Torrent aprovechó para destacar rendimientos individuales en distintas líneas del campo, resaltando el funcionamiento colectivo. “Óliver ha hecho un partidazo, Iker ha estado bien, Roberto yendo al espacio, los laterales, Carlos Salcedo que casi está a su nivel, Guzmán que ha estado espectacular, ‘Mochis’ Cárdenas ha parado cuando debía”, detalló el técnico.

Sobre los cambios defensivos realizados durante el encuentro, el español aclaró que no se trató de castigos ni señalamientos. “Hemos cambiado toda la defensa, no porque no lo hicieran bien, sino porque en 3 días tenemos Mazatlán”, explicó, subrayando la necesidad de administrar esfuerzos ante un calendario apretado en el arranque del torneo.

El cierre de la conferencia estuvo marcado por la respuesta a uno de los rumores más llamativos de los últimos días: la supuesta llegada de Antoine Griezmann a Monterrey. Torrent fue tajante y visiblemente incómodo con el tema. “Esto no es verdad, yo no sé cómo inventan tanto, es una locura; primero como saben, tenemos el cupo lleno, no podemos fichar a ningún extranjero”, sentenció.

Finalmente, el técnico fue más allá al explicar su postura frente a este tipo de versiones. “Segundo, es que estamos diciendo cosas prácticamente imposibles, yo por salud mental no leo nada, no tengo redes sociales, bueno tengo, pero no las miro porque son barbaridades”, concluyó Torrent, cerrando filas en torno a su equipo y enfocándose únicamente en lo deportivo.