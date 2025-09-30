Las declaraciones de Xabi Alonso sobre lo que necesita mejorar el Real Madrid

Xabi Alonso afronta uno de los momentos más delicados desde que asumió el banquillo del Real Madrid, previo al pasado Mundial de Clubes FIFA. Es que la dura y a la vez histórica derrota 5-2 frente al Atlético en el derbi madrileño no sólo dejó un golpe deportivo (los blancos perdieron el liderato) y anímico (primera vez que los colchoneros le endosan cinco goles a los merengues en el torneo local); también abrió interrogantes sobre sus planteamientos tácticos en citas de máxima exigencia.

Sin embargo, el entrenador tolosarra prefiere ver la situación como una oportunidad de crecimiento para un equipo, según sus palabras, aún en proceso de formación y al que ha dirigido en 14 encuentros oficiales, incluyendo siete en el actual ejercicio.

Claro está, Alonso es consciente de que su Madrid necesita evolucionar en lo estratégico, a fin de que la ecuación no dependa del ánimo de los futbolistas. “No todo se explica con la actitud, sería demasiado simplista. Lo que hemos analizado es el ritmo y los aspectos tácticos. Necesitamos mejorar en el juego y competir mejor. Forma parte de la adaptación”, aseguró en conferencia con los medios, a horas del partido de la segunda jornada de la Champions League frente al Kairat de Kazajistán.

Igualmente, elex preparador del Bayer Leverkusen subrayó que el aprendizaje debe ser parte del camino, incluso a costa de algún tropiezo, como el 4-0 sufrido durante las semifinales del Mundial de Clubes a manos del PSG y la mencionada goleada encajada frente al Atleti. “A veces hay que dar un paso atrás para dar dos hacia adelante. Estamos definiendo cómo queremos ser y vamos a crecer en ello. Fue un golpe duro, pero ahora ya estamos en modo Champions”.

Entretanto, la visita al Kairat en Almatý, este martes, se presenta como una ocasión inmediata a fin de revertir sensaciones, al margen de que The Athletic revelara que el ambiente en la expedición madridistas durante el viaje a Kazajistán tuviese tintes de "funeral". Consciente de ello, el campeón del mundo siendo jugador con España envió un mensaje a sus ahora pupilos. “Tenemos que seguir adelante. Pensamos ya en lo que haremos contra el Kairat. No podemos permitirnos perder puntos”.

En líneas generales, Xabi Alonso no paró de recalcar que el Real Madrid deberá mostrar inteligencia táctica contra un rival incómodo, al que conviene ajustarse, igual que a los equipos a los que tenga que enfrentar a lo largo de una temporada cada vez más exigente. “Hay que adaptarse. Hemos modificado un poco nuestra hoja de ruta habitual, pero en el fútbol, el de mayor inteligencia es el que mejor se adapta. Es otro partido, y eso no puede ser un impedimento ni una excusa”.

Más noticias sobre el Real Madrid en nuestro canal de Whatsapp