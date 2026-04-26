Las declaraciones de Xavi Hernández sobre el trabajo de Hansi Flick al frente del Barcelona

Xavi Hernández ha hablado después de un tiempo sin hacerlo. El ex-futbolista catalán ha repasado la actualidad del Barcelona, la selección española, el Balón de Oro... y otros muchos temas, en una entrevista con Romario.

En Sports Ilustrated os queremos dejar un repaso de las palabras del último entrenador culé antes de la llegada de Hansi Flick:

Sobre su Mundial

“Fue mi mejor momento. También me quedo con las Champions del Barça, cuatro cuando el Barça solo tenía dos, pero el Mundial es diferente”.

¿Mereció ganar el Balón de Oro en 2010?

“Messi es mucho mejor futbolista que yo, no hay debate, la comparación es absurda. Cuando gana el Balón de Oro de 2010 siento que se hizo justicia. No tengo la sensación de que me hayan quitado un Balón de Oro”.

Xavi: “Flick se aprovecha de nuestro legado”https://t.co/AVSd0WPtvX — Diario AS (@diarioas) April 26, 2026

¿Quiénes son los mejores centrocampistas del mundo?

"Pedri, Vitinha, Mac Allister, De Jong, al que no se le valora tanto. Entienden el fútbol colectivo. No pasan por pasar, entienden el juego, ya piensan en la siguiente jugada. Se parecen a mí”.

Sobre Leo Messi y Lamine Yamal

“Messi era el mejor. No habrá nadie mejor que él. Se enfadaba conmigo si pasaba a otro lado. Él me hacía mejor. Es una persona muy humilde y trabajadora. Con 16 años ya lo vi, era totalmente diferente. Tengo muy buena relación. Intenté ficharle para el Barça. Hablé durante cinco meses, estaba todo preparado, pero el actual presidente del Barça dijo que no”.

"Yamal se puede comparar con Messi. Es un elegido, todo depende de él, de su mentalidad y sus ganas de querer hacer historia. Puede ser el mejor del mundo. Ya está entre ellos”.

Su pasado como entrenador culé

“Estoy muy orgulloso, el club estaba en el peor momento de la historia. Conseguimos que el equipo compitiera y ganamos dos títulos. Dejamos un legado de jugadores jóvenes que ahora son la columna vertebral de este equipo. Entrenar fue mucho más difícil que jugar. Yo sentía que iba a continuar, así lo acordamos con Laporta, pero hubo un tema personal con una persona del club que no nos dejó seguir. Sentamos unas bases buenas que ahora Flick, con su buen trabajo, lo aprovecha. Exigí mucho al actual presidente del Barça cuando entré, después de ganar la Liga mi exigencia bajó y eso no me puede volver a pasar. Mi primer mensaje era que estaba ahí para ayudarles, no por mi ego”.