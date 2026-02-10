Las declaraciones del agente de Endrick sobre su regreso al Real Madrid

Tiago Freitas, agente de Endrick y ejecutivo de Roc Nation Sports, salió a respaldar públicamente al delantero brasileño tras su salida a préstamo al Olympique de Lyon. En diálogo con Win Win, el representante fue contundente: la etapa del atacante en el Real Madrid no debe interpretarse como un caso fallido, pese a la escasa continuidad que tuvo en la primera parte del curso.

Freitas sostuvo que Endrick “no tuvo ningún problema de adaptación” y recordó un dato que, para su entorno, resume el impacto inmediato del jugador: “Marcó en su primer partido en Champions, en su primer partido en Liga y en su primer partido en Copa”. El mensaje apunta a una idea clara: rendimiento hubo, aunque no se tradujera en una gran cantidad de minutos.

Endrick de Sousa, FC Metz v Olympique Lyonnais - Ligue 1 McDonald's 2025/2026 | Eurasia Sport Images/GettyImages

El agente también contextualizó por qué el joven de 18 años no logró asentarse en la rotación. “Cuando llegas a un club donde están ocho de los diez mejores jugadores del mundo, es normal que un chico de 18 años tenga pocos minutos”, señaló, mencionando nombres como Vinícius, Mbappé, Bellingham y Rodrygo.

Además, apuntó a un factor determinante: la falta de pretemporada y una lesión que lo dejó varios meses fuera. En un equipo con máxima exigencia competitiva, ese tipo de contratiempos suelen pesar más que en otros escenarios.

Cesión cerrada y regreso confirmado

Freitas reveló que la salida fue conversada con el cuerpo técnico y que Endrick habló tanto con Carlo Ancelotti como con Xabi Alonso. Según explicó, ambos coincidieron en que lo mejor era buscar continuidad. Por eso se eligió el Lyon: un destino para jugar, competir y sumar rodaje sin dramatismos.

Endrick is unreal 🌟 pic.twitter.com/H4dYRbptNB — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) February 4, 2026

Sobre el futuro, no dejó margen para especulaciones: “La decisión ya está tomada: Endrick volverá al Real Madrid al final de la temporada”. No hay opción de compra ni negociación abierta.

En lo deportivo, Endrick atravesó su primer revés en la Ligue 1. Tras un inicio fuerte, con siete contribuciones en seis partidos, fue expulsado con roja directa ante Nantes, una acción que el Lyon considera excesiva. Paulo Fonseca habló de “intimidación” y pidió a los árbitros proteger más al brasileño.

Del otro lado, el técnico del Nantes, Ahmed Kantari, rechazó esa lectura y negó un supuesto “plan anti-Endrick”. El delantero, mientras tanto, se perderá al menos el próximo partido ante Niza por sanción.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL REAL MADRID EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP