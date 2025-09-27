Diego Simeone acaba de lograr una proeza que pocas veces se ha visto y es que pasaron 75 años para que el Atlético de Madrid le metieron cinco goles al Real Madrid en un partido oficial, hoy en la temporada 2025/26 de LaLiga, lo consiguieron frente a su público y sin ser siquiera los favoritos en este encuentro.

Desde que terminó el encuentro, al 'Cholo' se le vio feliz por el resultado, abrazó a todos sus jugadores y dejó ver que hoy tenían una sola cosa en la cabeza y era sacar un buen resultado, puesto que el arranque en esta campaña no había sido del todo favorecedor para ellos.

FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-REAL MADRID | JAVIER SORIANO/GettyImages

Ya en conferencia de prensa, el exjugador del Atleti aseguró que le gustó todo de su equipo esta tarde, que siempre tuvo en mente el plan de trabajo y que a pesar de recibir dos tantos, no iba a cambiar en nada porque su equipo tenía un compromiso previo, el cual era sumar sí o sí.

Todo, todo. Desde que empezó el partido hasta que termino el equipo siempre supo el partido que quería hacer, aun cuando recibimos los dos goles, no cambiamos lo que queríamos. Cuando el equipo esta comprometido, siempre estaré contento. Diego Simeone

De igual manera el estratega afirmó que ese sentimiento a flor de piel que mostró apenas se escuchó el silbatazo final fue debido a que también la afición merecía una alegría como esta, ya que ellos siempre están al pie del cañón apoyándolos, situación que les dio energía extra para sobrellevar este duelo.