Las declaraciones del 'Tato' Noriega previo al inicio de la Liguilla
El hombre fuerte de Monterrey confía en que le equipo saldrá avante en el cruce ante América.
Monterrey tuvo un torneo regular en Liga MX por debajo de lo esperado. Dichos resultados y rendimiento, han llevado a los del norte del país a tener que cruzarse con el América en los cuartos de final. José Antonio Noriega, hombre fuerte en la oficina de los Rayados, habló previo a dicha serie.
Faltan algunos días y estoy seguro de que vamos a estar aún mejor. Tenemos el plantel completo, salvo Michell, quien está lesionado. El resto está disponible y los veo con disposición, ilusión e intensidad, elementos fundamentales para competir bien. Con la calidad individual del equipo, la buena dirección técnica y la madurez de los jugadores, espero que hagamos una buena liguilla.José Antonio Noriega
El Director Deportivo afirma que más allá de todo el ruido, el club tiene un cien por ciento de confianza en el trabajo y continuidad de Doménec Torrent.
Estamos contentos con Dome; es un cuate con muy buena vibra, buena energía, excelente gestión, experiencia y un modelo de juego atractivo. Pero en esto mandan los resultados. Cuando pierdes 20-0 el escenario es uno; cuando ganas 20-0 es otro. Estamos contentos y muy ilusionados.José Antonio Noriega
El 'Tato' cerró hablando de la posible renovación de Sergio Ramos. Para el directivo no es el tiempo de pensar en contratos, sino en la serie en contra del América.
Entiendo la inquietud, pero en estos momentos queremos centrarnos en la cancha. Sí, hay pláticas, es normal, pero no quiero entrar en detalles porque lo más importante ahora es pensar en cómo estará el equipo. Como se dice, ‘la piña’ en España; aquí diríamos ‘cerrar filas’. Eso es lo que debemos hacer para enfrentar a un equipo complicado como América. Cualquiera sería difícil, pero sabemos la repercusión que genera este rival. Por eso debemos enfocarnos en eso y hablaremos de otros temas más adelante.José Antonio Noriega
Published | Modified
GERARDO CARDENAS
Egresado de ciencias de la comunicación por la UNAM. Ejerzo el periodismo digital desde el 2018. Vivo el fútbol desde que tenía 3 años.