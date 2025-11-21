Las declaraciones del 'Tato' Noriega previo al inicio de la Liguilla

Monterrey tuvo un torneo regular en Liga MX por debajo de lo esperado. Dichos resultados y rendimiento, han llevado a los del norte del país a tener que cruzarse con el América en los cuartos de final. José Antonio Noriega, hombre fuerte en la oficina de los Rayados, habló previo a dicha serie.

Faltan algunos días y estoy seguro de que vamos a estar aún mejor. Tenemos el plantel completo, salvo Michell, quien está lesionado. El resto está disponible y los veo con disposición, ilusión e intensidad, elementos fundamentales para competir bien. Con la calidad individual del equipo, la buena dirección técnica y la madurez de los jugadores, espero que hagamos una buena liguilla. José Antonio Noriega

El Director Deportivo afirma que más allá de todo el ruido, el club tiene un cien por ciento de confianza en el trabajo y continuidad de Doménec Torrent.

Estamos contentos con Dome; es un cuate con muy buena vibra, buena energía, excelente gestión, experiencia y un modelo de juego atractivo. Pero en esto mandan los resultados. Cuando pierdes 20-0 el escenario es uno; cuando ganas 20-0 es otro. Estamos contentos y muy ilusionados. José Antonio Noriega

El 'Tato' cerró hablando de la posible renovación de Sergio Ramos. Para el directivo no es el tiempo de pensar en contratos, sino en la serie en contra del América.