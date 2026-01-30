Las disculpas de Rodrygo tras su expulsión ante el Benfica por la Champions League

Fue expulsado por primera vez con el Real Madrid y pide perdón: "Soy consciente de las consecuencias".

El brasileño Rodrygo se perderá el partido de ida contra Benfica en los playoffs al igual que Raúl Asencio.

El árbitro del partido, Davide Massa echó a Rodrygo tras realizar una protesta en el 96', con dos amarillas consecutivas por escuchar unas palabras del brasileño que consideró faltas de respeto.

Tras el desastre en Lisboa, Rodrygo lanzó un comunicado a través de sus redes sociales para pedir disculpas a la afición merengue por su actitud. El delantero reconoce que fue expulsado por primer vez como jugador del primer equipo.

Ayer me dejé llevar por el momento al reclamar las pérdidas de tiempo. No es mi forma de hacer. Nunca había sido expulsado jugando con el Real Madrid y soy consciente de las consecuencias. Pido perdón a la afición, al club, a mis compañeros y al entrenador. Seguiremos unidos y luchando por este escudo y por esta Champions!

Ayer me dejé llevar por el momento al reclamar las pérdidas de tiempo. No es mi forma de hacer. Nunca había sido expulsado jugando con el Real Madrid y soy consciente de las consecuencias. Pido perdón a la afición, al club, a mis compañeros y al entrenador. Seguiremos unidos y… — Rodrygo Goes (@RodrygoGoes) January 29, 2026

Rodrygo Goes volvió ante el Benfica después de cuatro partidos fuera de los terrenos de juego por molestias físicas. No había jugado todavía desde la llegada de Arbeloa, pues su último partido antes de lesionarse fue la final de la Supercopa de España ante el Fútbol Club Barcelona. Su carta de presentación con el nuevo técnico blanco no fue la mejor, pues salió al campo en el minuto 55 y se autoexpulsó antes de finalizar el encuentro.

Lo cierto es que el joven futbolista no suele protagonizar este tipo de acciones, siendo un jugador muy respetuoso en el campo. Ahora, el Real Madrid deberá recomponerse de cara a los próximos compromisos europeos, mientras Rodrygo espera pasar página cuanto antes y volver a ser decisivo sobre el terreno de juego, y seguramente sea titular ante el Rayo Vallecano por LaLiga.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL REAL MADRID EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP