Las dos bajas importantes que sufrió el Arsenal en el partido ante el Burnley

El Arsenal logró una victoria convincente por 0-2 en casa del Burnley, este sábado en la Premier League; sin embargo, la alegría no fue completa para el conjunto que entrena Mikel Arteta.

Es cierto que el mencionado triunfo, con goles de Viktor Gyökeres y Declan Rice, permitió a los Gunners consolidarse como líderes del campeonato de honor inglés, siete puntos por encima de sus perseguidores antes del duelo dominical entre el Bournemouth y el Manchester City. No obstante, las lesiones del propio delantero sueco y de Martín Zubimendi encendieron las alarmas en el club londinense.

De hecho, Gyökeres fue protagonista en la primera parte, ya que además de abrir el marcador, lideró el ataque con movilidad y eficacia, previo a quedarse en el vestuario al medio tiempo debido a molestias musculares, según informó Arteta en conferencia de prensa post-partido.

“Antes de eso, creo que Gyökeres jugó uno de sus mejores encuentros. Su actuación fue excepcional: participó en el gol pero tuvimos que cambiarlo porque notó una pequeña molestia. Habrá que esperar para conocer el alcance de la lesión”, acotó el estratega del Arsenal.

Poco después, Zubimendi también encendió las alarmas al pedir ser sustituido en los minutos finales del compromiso. El centrocampista defensivo español abandonó el césped visiblemente contrariado, y su DT confirmó que su problema también era muscular. “Pidió el cambio, así que tendremos que ver cómo evoluciona. (lesión) Muscular, sí”.

A pesar de dichos problemas físicos y la baja del medipaunta y capitán Martin Ødegaard, fuera de acción desde hace dos meses, la tradicional escuadra del Emirates Stadium mantuvo el control del desafío. Aunque el ritmo ofensivo se redujo en la segunda mitad, los de Artera no sufrieron en defensa y neutralizaron con eficacia los intentos del Burnley.

Por su parte, el cuerpo médico del Arsenal ahora evaluará en los próximos días la gravedad de ambas lesiones, a la espera de confirmar si estarán disponibles para los próximos compromisos, aunque es casi un hecho que ni el atacante vikingo ni el pivote vasco estarán este martes en Champions League contra el Sparta Praga.