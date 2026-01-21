Las dos condiciones del Barcelona para renovar el contrato de Lewandowski

El FC Barcelona ya ha fijado su posición respecto al futuro de Robert Lewandowski de cara a la próxima temporada.

El club azulgrana no contempla forzar la salida del delantero polaco, pero tampoco garantiza su continuidad sin condiciones, teniendo en cuenta la productividad y el gol que tiene el delantero polaco, con grandes rendimientos.

En el plano futbolístico, el Barça considera que Lewandowski debe aceptar un cambio de estatus dentro del equipo. Desde el club entienden que, por edad y por la evolución natural del proyecto, su participación deberá ser más dosificada. La intención no es prescindir de su experiencia ni de su capacidad goleadora, sino redefinir su papel: jugar los minutos necesarios en el contexto correcto.

🚨🚨🌕| JUST IN: FC Barcelona are open to KEEPING Robert Lewandowski, but only under two conditions:



• He must accept a reduced role with less prominence in the squad.⁰

• He must agree to a 50% salary cut.



[@DBR8] 🇵🇱 pic.twitter.com/CLjIHEuqTH — Managing Barça (@ManagingBarca) January 21, 2026

En la actualidad, el coste del delantero ronda los 26 millones de euros brutos anuales, una cifra que la directiva considera difícilmente sostenible dentro del actual marco financiero, para que su continuidad sea viable.

Además, se ha sugerido que el veterano delantero podría ir a la MLS o la Pro League saudí. Incluso se habló de prácticamente un acuerdo cerrado con el Chicago Fire de la MLS.

En resumen, la entidad culé mantiene su deseo de seguir contando con sus servicios, pero el escenario actual difiere sustancialmente del original. Las conversaciones para extender su vínculo se basan en premisas que buscan proteger la estabilidad institucional del club a largo plazo.

Real Sociedad v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Con este escenario, el futuro del delantero queda abierto. El Barça mantiene la puerta de la continuidad, pero conversando nuevamente y de forma clara unas condiciones diferentes.

Así las cosas, la pelota la tiene el propio Lewandowski, como si fuera un penal, y es el polaco quien debe decidir si acepta este nuevo marco deportivo y salarial o si opta por buscar una salida que le permita conservar su actual estatus fuera de Barcelona.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC BARCELONA EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP