Las dos opciones de Cruz Azul para reforzar el centro del campo en el verano

Si bien Cruz Azul sigue en plena lucha dentro de la Liga MX, el semestre no ha sido el mejor para los de la capital del país. Quedaron fuera de la CONCACAF de una forma poco competitiva y si bien cerraron el torneo dentro de los cuatro mejores de México, se esperaba todavía mucho más de la mejor plantilla del país.

Siendo el caso, se entiende que incluso si el club gana la liga en el mes de mayo, llegaron cambios a nivel de plantilla y de cuerpo técnico. Por ahora, ya se valora una baja de peso, la de Erik Lira. La misma luce tan posible que el cuadro de la capital del país ya sondea al posible reemplazo del mexicano.

🚨🇵🇪 EXCL | Jesús Castillo has received enquiries from Panathinaikos, Internacional and Cruz Azul.



Deportivo La Coruña are also considering him as an option in case of La Liga promotion.



Universitario are open to offers around €1m for the Peru international midfielder. pic.twitter.com/1RtwhHsdvk — Rudy Galetti (@RudyGaletti) April 28, 2026

Rudy Galleti especialista de mercado reporta que el cuadro celeste ha realizado un sondeo por Jesús Castillo. El peruano de 24 años es un medio de contención de mucho despliegue físico. Si bien no es poco competente en la distribución de la pelota, sin duda alguna su mejor virtud es recuperar balones.

Además del cuadro celeste, hay un par de equipos más que tienen a Castillo dentro de su lista de opciones. Ambos del mercado de Europa: El Panathinaikos de Grecia. Así como el Deportivo de la Coruña, cuyo interés va sujeto cien por ciento a un posible ascenso a la primera división.

Sporting Cristal v Universitario - Liga 1 Peru: Torneo Apertura 2026 | Eurasia Sport Images/GettyImages

Castillo es un perfil de jugador muy fuerte. Si bien es posicionalmente un contención como el mismo Lira, su estilo de juego y hasta su complexión física es más similar a la de un ex celeste, Luis Romo.

Sin embargo, el peruano no es la única vía dentro de la capital del país. Fuentes cercanas al club reportan que los de La Noria también tienen en la mira a Luis Chávez, un hombre que no descarta regresar a la Liga MX en verano.

Fuentes: Cruz Azul mantiene en análisis el perfil de Luis Chávez para reforzar el mediocampo en el próximo mercado.



La directiva ya conoce qué tipo de operación sería por contrato, salario y el proceso físico que lleva el jugador, es un nombre que gusta por jerarquía y… pic.twitter.com/LR25RS3Xvx — Carrerismo (@ikecarrera) April 28, 2026

La gerencia de Cruz Azul llamó al entorno del mexicano para sondear sus condiciones de cara al verano. El precio de traspaso, exigencias salariales, así como el estado físico en el que se encuentra luego de sufrir una muy grave lesión de rodilla.

De momento no hay nada formal ni avanzado por ninguno de los dos. Lo que es un hecho es que los celestes saben que tienen que planear un futuro sin Erik Lira en el equipo.