Las duras declaraciones de Efraín Juárez en contra de Cruz Azul

La ida de la final de la Liga MX cerró con un empate sin goles entre Cruz Azul y los Pumas de la UNAM. Todo se definirá el próximo domingo en la cancha de Ciudad Universitaria donde seguramente se vivirá una noche intensa, sobre todo luego de las duras declaraciones de Efraín Juárez en contra de su rival tras el cotejo.

"Me sorprende que Cruz Azul quiera sacar siempre ventaja del arbitraje cuando en esta Liguilla los más beneficiados son ellos.

Y que todavía tengan la osadía, porque están aquí por esas circunstancias (arbitraje)."



Efraín Juárez sobre Cruz Azul.pic.twitter.com/onNbUIAX10 — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) May 22, 2026

De lo de la resolución (arbitral), hablé ayer de los árbitros en la conferencia, no quiero tocar mucho del tema. Lo que sí me sorprende es de una institución tan grande como Cruz Azul, de las más importantes y grandes de este país, quiera sacar siempre ventajas de circunstancias cuando en esta Liguilla los que más han sido beneficiados han sido ellos. Efraín Juárez

El técnico enfatisó en los errores arbitrales exactos han beneficiado a los celestes durante la etapa final del semestre.

No hay que olvidar, minuto 30 contra Atlas, una mano, penal y no lo marcan, no hay que olvidar el penal a Chivas, no hay que olvidar la mano de Fernández, a mí sí me la marcan contra América y a ellos no y que todavía tengan la osadía, porque es una osadía, de ir a quejarse cuando ellos están aquí por esas circunstancias, porque sino Chivas estaría peleando en otra circunstancia, se me hace con la categoría de esta institución es impresionante y seguramente lo hacen con una intención de meterle duro al árbitro. Creo que hoy el árbitro hace un espectacular trabajo y el domingo será así. Efraín Juárez

BBVA MX League Final Media Day In Mexico City | NurPhoto/GettyImages

El técnico dejó de lado la polémica y habló del encuentro, concluyendo que el partido fue exactamente el imaginado.

Hay que saber jugar estas instancias. Tuve la oportunidad como jugador de jugar muchas, ganar, perder porque así es, pero como entrenador también. Vimos a unos Pumas maduros, los mediocampistas, el esfuerzo. Juninho con Robert y el sacrificio. Lo hacen ver bien y caracteriza a este equipo. Felices por el sacrificio. Era el plan de partido, un 0-0 de visita, vámonos, entonces con nuestro estadio que va a estar pletórico y tenemos sueños e ilusiones y que se va a decidir con nuestra casa. Efraín Juárez

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