Las emotivas palabras de Filipe Luís sobre Erik Lira

Erik Lira fue, para muchos, el futbolista mexicano que mejor jugó la copa del mundo del 2026. A sus ya más de 20 años de edad, entendía que el sueño de llegar a Europa se iría dliuyendo con el paso del tiempo, por lo que el mediocampista del Cruz Azul rindió y sudó la gota gorda en cada minuto.

Esto le alcanzó para captar la atención de distintos equipos alrededor del mundo, siendo el Mónaco, de la Ligue 1 de Francia quien más cerca estuvo de ficharlo. Ya estaba todo pactado. Erik Lira mudó su atención del Cruz Azul incluso desde antes de que se hiciera oficial la noticia, y quizás eso le jugó un poco en contra.

Chicago Fire FC v CF Cruz Azul - Leagues Cup Phase One | Michael Reaves - Leagues Cup/GettyImages

Porque a pesar de que ya estaba todo dado para que el fichaje se concretara, el Mónaco necesitaba liberarse de una plaza de extranjero para poder inscribir al telentoso futbolista mexicano. Esto no ocurrió, o no en el tiempo adecuado para que Erik Lira emigrara al viejo continente, frustrando así su llegada al equipo que en su momento vio convertirse en héroe a la leyenda mexicana y figura del FC Barcelona, Rafael Márquez.

Sin embargo, el hecho de que Erik Lira no pueda fichar ahora por el Mónaco no anula sus posibilidades para incorporarse en un futuro cercano. De hecho, el interés sigue latente. Filipe Luís, entrenador del conjunto rojiblanco, habló al respecto, dejando muy en claro que Erik Lira tiene cabida en uno de los clubes más grandes del fútbol francés.

FBL-FRA-LIGUE1-PSG-MONACO | ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/GettyImages

Para mí es top. Top, top, top, a nivel Europa. De hecho, si ves el partido Flamengo vs Cruz Azul le puse una marca personal. Casi nunca hago esto, pero lo puse, porque es un jugador muy diferente con la pelota y hace la diferencia. Hace al equipo jugar, tiene un liderazgo y una pasión... no pudo ser. No pudo venir, pero yo seguiré intentando. Filipe Luís.

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